Manon Marsault enceinte : déménagement précipité avec Julien à Dubaï

Jessica Thivenin, Jazz, Caroline Receveur, Nabilla... On ne compte plus les stars de télé qui ont craqué pour vivre à Dubaï. La célèbre ville des Émirats arabes unis a désormais accueilli une nouvelle famille, celle des Tanti.

En effet, sans l'avoir évoqué auparavant, Manon Marsault et Julien Tanti ont quitté Marseille avec leur fils Tiago (2 ans). L'annonce s'est faite dimanche 16 août 2020 sur Instagram, à travers une photo du couple. "Nouveau départ mon amour", a écrit la jolie brune actuellement enceinte de son deuxième enfant. Et c'est peu dire que la nouvelle à fait son petit effet auprès des internautes, lesquels se sont empressés de questionner Manon sur cette décision.



On a eu très peur

Toujours très transparente avec sa communauté, elle a accepté de révéler les raisons de ce départ soudain. "On a eu très peur, on a eu un moment de stress avec Julien il y a quelques semaines, on s'est dit 'ça se trouve la France va être reconfinée, dans les hôpitaux les papas ne pourront peut-être pas être là à l'accouchement et pour moi c'est pas possible qu'il n'y ait pas mon mari, il faut qu'il soit là. Et je crois qu'on a bien fait quand je vois le nombre de cas ces dernières 24h en France."

La menace du Covid-19 a donc vite fait de les convaincre de s'envoler à l'autre bout du monde. Mais, si le déménagement semble précipité, Manon et Julien envisageaient depuis longtemps de plier bagage. "La deuxième raison c'est qu'on devait venir à Dubaï rapidement, c'était pas urgent mais dans les trois prochains mois parce qu'on a des trucs à faire ici et il était hors de question que je voyage avec un nourrisson pas vacciné en pleine période de Covid. Et en France, c'est au bout de deux mois qu'on peut faire les vaccins donc voilà je ne pouvais pas attendre octobre-novembre pour venir ici, voilà pourquoi j'accouche là. Je n'ai pas d'inquiétude à me faire", a confié Manon. Et pour elle d'apporter quelques précisions : "On va emménager dans notre maison dans quelques jours, ce ne sera pas notre maison définitive, pour l'instant on a trouvé une jolie maison dans le même quartier que notre maison qui elle sera définitive. J'ai voulu faire ça pour qu'on s'habitue au quartier, Tiago pourra avoir ses repères à l'école, c'est un endroit où il y a beaucoup d'activités à faire, j'ai préféré privilégier ce secteur là". Nul doute que la jeune femme dévoilera prochainement des images de son nouveau nid douillet.