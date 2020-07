Manon Marsault enceinte et honteuse de son corps : ses dures révélations

C'est début mars que Manon Marsault et Julien Tanti avaient annoncé la bonne nouvelle. La candidate emblématique des Marseillais (W9) est enceinte de son deuxième enfant. Et plus le temps passe, plus la jolie brune a du mal à assumer son corps, comme elle l'a confié sur Snapchat, le 8 juillet 2020.

Pour l'heure, Manon Marsault n'a pas encore intégré le tournage de la nouvelle saison des Marseillais VS Le Reste du monde. Elle est donc séparée de son mari Julien qui a déjà intégré l'aventure et doit s'occuper seule de leur fils Tiago (2 ans). Mais la belle brune de 31 ans continue tout de même de partager son quotidien avec ses fans sur Snapchat. Et hier, ce sont ses complexes liés à sa grossesse qu'elle a évoqués. Pour commencer, elle a expliqué qu'elle était rassurée, car elle n'avait pas pris beaucoup de poids, alors qu'elle était dans son septième mois : "Je n'ai pris que 5 kilos."

En revanche, Manon Marsault était moins heureuse en découvrant que de la cellulite s'était installée, ainsi que des boutons : "J'ai pris grave de la cellulite au niveau des cuisses et des mollets. J'ai de l'acné de grossesse aussi. Le médecin m'a prescrit une crème, mais je ne peux pas faire des traitements de fou. J'ai un peu honte, je ne vous le cache pas. Si je dois faire quelques apparitions dans le cross [Les Marseillais VS Le Reste du monde, NDLR], ça me saoule d'avoir mes boutons et ma cellulite. Surtout que j'ai acheté des shorts et plein de trucs sympas. (...) Soit je le cache, soit j'assume. Ça me saoule."

La future maman devra se décider rapidement, car, hier, elle a effectué le test PCR, un dépistage visant à déterminer si elle est atteinte du coronavirus. Elle devrait ensuite s'isoler dans un hôtel quelques jours avant d'intégrer le tournage du programme de télé-réalité. C'est à Adrets-de-l'Esterel, tout près de Cannes, que les candidats sont logés dans une luxueuse villa au prix exorbitant. Sont de l'aventure Milla Jasmine, Nikola Lozina, Mélanie Da Cruz, Maeva Ghennam, Carla Moreau, Julien Tanti, Benjamin Samat ou encore Jessica Thivenin. Une nouvelle saison qui s'annonce explosive.

Rappelons que Manon Marsault et Julien Tanti attendent une petite fille. Une princesse que le couple compte prénommer Angelina.