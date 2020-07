Les Marseillais vs Le Reste du monde : Tournage sous haute sécurité... sanitaire

Depuis le début du mois de juillet, le tournage de la cinquième saison des Marseillais vs Le Reste du monde a débuté aux Adrets-de-l'Esterel, près de Cannes. Tous les candidats logent dans une somptueuse villa et s'affrontent pour gagner la compétition. Ce tournage très attendu des fans du programme se fait dans un contexte particulier, celui du coronavirus. La production a donc dû s'adapter et elle a réussi à réaliser un tournage qui ne laisse rien paraître à l'écran.

Télé Loisirs a repéré une interview de Florence Fayard, la directrice générale de Banijay, dans la lettre Média+. Dans celle-ci, elle confirme ce que l'on avait déjà pu lire : les candidats ont été isolés et testés pour le Covid-19. Une façon de "créer une bulle de sécurité" puisque sur les lieux les gestes barrières et les masques n'existent pas. Les membres de la production aussi ont été testés et, surtout, les sorties de la villa sont limitées. Des précautions nécessaires, et qui sont loin d'être les seules. En effet, comme on l'apprend ensuite, la villa est désinfectée... deux fois par jour ! "Quand on se rend sur des lieux extérieurs pour tourner, les espaces ont été privatisés et nettoyés plusieurs heures avant. C'est donc un gros processus avec une équipe plus nombreuse que les années précédentes", précise Florence Fayard.

Et pour tout nettoyer, il y a du boulot. En effet, la villa (2000 m² habitables) comprend dix-sept chambres, une cuisine équipée, des terrasses, trois piscines, un court de tennis, un espace bien-être, une salle de discothèque. L'extérieur (24 hectares,) comprend un court de tennis, une piste de jogging de 4 km, un héliport. Il ne faut pas non plus oublier les logements habités par le personnel, soit cinq studios et un appartement de deux-pièces.Toutes ces précautions ont bien sûr un prix, 15% de surcoût exactement.

Côté casting, on sait que pour le moment les fans des Marseillais vs Le Reste du monde retrouveront Jessica Thivenin, Carla Moreau, Maeva Ghennam, Milla Jasmine, Nikola Lozina, Julien Tanti, Kevin Guedj, Benjamin Samat, Maeva Ghennam. Et une invitée surprise rejoint également le tournage, Mélanie Da Cruz, compagne du footballeur Anthony Martial et ex-participante à Secret Story 9 en 2015.