Mélanie Da Cruz : Mariage secret avec Anthony Martial, elle dévoile sa bague

Mélanie Da Cruz , ancienne candidate de télé-réalité révélée dans Secret Story en 2015, a fait un sacré bout de chemin depuis son passage dans la célèbre émission de TF1. En couple avec Anthony Martial, ailier gauche au Manchester United, elle a révélé s'être mariée avec lui.

Le couple qui est devenu parent d'un petit garçon prénommé Swan le 25 juillet 2018, s'est dit oui dans le plus grand secret. C'est ce que Mélanie Da Cruz a révélé dans l'émission TPMP People, sur C8, le 24 janvier 2019.

Questionnée par Matthieu Delormeau sur le fait d'être vue comme "la fille qui a fait de la télé-réalité, un peu bimbo et qui est en plus avec un joueur de football de Manchester United", Mélanie Da Cruz a fait savoir que cela ne la dérangeait pas. Elle assume aimer un footballeur et en a profité pour confirmer son mariage avec Anthony Martial quand le présentateur lui a posé la question. "Oui je suis mariée", a-t-elle simplement déclaré. Une annonce qui a surpris tout le monde mais comme l'a fait savoir la belle jeune femme, elle n'est "pas obligée de poster les photos". Certes... Elle en a aussi profité pour montrer sa belle bague.

Des rumeurs de mariage entre Mélanie Da Cruz et Anthony Martial ont vu le jour notamment lorsque la belle blonde a changé le nom inscrit sur son profil Instagram (elle avait pris celui de son chéri). Mais faute de preuves, il était impossible de confirmer leur union.

Après avoir fait cette grande annonce, Mélanie Martial a aussi rappelé qu'elle est une femme d'affaires. Depuis deux ans, elle est à la tête de sa marque de chaussures qu'elle vend en ligne. Décidément, tout lui réussit.