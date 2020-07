Les Marseillais vs Le Reste du monde : Le prix exorbitant de la somptueuse villa

Cette cinquième saison des Marseillais vs Le Reste du monde promet ! Il faut dire que Banijay, la société de production du célèbre programme de télé-réalité, n'a pas lésiné sur les moyens. Côté casting, ils ont réalisé un joli coup avec Mélanie Da Cruz. L'amoureuse et désormais épouse du footballeur Anthony Martial, qui avait quitté le milieu il y a quatre ans, signe alors son grand retour. Et côté logement, Banijay a misé sur une superbe villa au prix exorbitant, comme le dévoilent nos confrères de Télé Loisirs !

Habitués à voyager aux quatre coins du monde, les Marseillais profiteront cette fois-ci du soleil français. En effet, crise sanitaire liée au Covid-19 oblige, pas de villa à Marbella pour cette année. C'est à Adrets-de-l'Esterel, tout près de Cannes, que les candidats sont logés. La villa a été soigneusement choisie par la production pour son terrain de 24 hectares, où se trouvent pas moins de trois villas. Rappelons qu'afin de respecter les règles en vigueur, les épreuves devraient se dérouler à l'intérieur du domaine. Il faut dire que là, ils ont de quoi faire !

Ces 24 hectares abritent 17 chambres ou plutôt suites, une cuisine équipée, plusieurs terrasses, trois piscines chauffées, un court de tennis, un espace bien-être, une piste de jogging de 4 km, son propre héliport dont la superficie permet l'accueil de plusieurs hélicoptères... Sur les 2000 m² habitables, des logements destinés au personnel sont également prévus. On compte ainsi cinq studios et un appartement deux pièces, ainsi que trois garages. Enfin, point non négligeable pour les candidats des Marseillais vs Le Reste du monde habitués à passer des soirées dans les plus célèbres boîtes de nuit, le domaine dispose d'un espace discothèque ! Tout cela a un coût... Comme le précisent nos confrères, la villa est estimée "à plus de 10 millions d'euros" à la vente !

Tout le mois de juillet, Julien Tanti, Jessica Thivenin, Carla Moreau, Kevin Guedj, Benjamin Samat, Mélanie Da Cruz, Milla Jasmine, Nikola Lozina, Maeva Ghennam et bien d'autres profiteront des luxueuses installations du domaine.