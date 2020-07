Mélanie Da Cruz : Retour surprise à la télé, l'annonce inattendue !

La jeune femme de 29 ans a pris la parole sur Snapchat. J'ai été absente un long moment, vous avez compris pour quelle raison, a alors déclaré Mélanie Da Cruz. J'ai eu beaucoup de mal à cacher le fait que j'allais revenir. Toute la semaine dernière, je racontais que j'étais en vacances avec ma copine, alors que je ne savais juste pas quand j'allais rentrer dans l'aventure. Sachez que je suis hyper contente d'entrer dans cette famille, de retrouver certaines personnes ici."

Mais tout n'est pas que rose pour celle qui partage la vie de l'ailier gauche de Manchester United. En acceptant le tournage des Marseillais Vs Le Reste du monde, Mélanie Da Cruz a accepté d'être loin de ses proches et notamment de son fils pour un moment. "Le seul point un peu plus difficile, un peu plus compliqué c'est que je suis dans le Sud depuis une semaine, donc je n'ai pas vu mon fils, confie-t-elle. J'arrive à l'avoir au téléphone tous les jours, on m'y autorise, je suis contente, en même temps, il profite de son papa, donc je suis super contente. Mais j'avoue que ce n'est pas facile." Et de préciser qu'une semaine sans Swan était son "grand record". "J'espère que je vais réussir à supporter !", a-t-elle conclu.