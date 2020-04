Mélanie Da Cruz : Son fils le crâne totalement rasé, les internautes mitigés

L'épidémie de coronavirus continue de propager un climat anxiogène à travers le monde. Heureusement, l'apaisement était de mise ce week-end, notamment grâce à la fête de Pâques. Un doux moment à partager en famille et en se régalant de chocolat. Mélanie Da Cruz n'allait pas laisser le confinement la priver de ce moment joyeux avec les siens, bien au contraire. Comme beaucoup d'enfants, son fils Swan (1 an) a pu s'adonner à la traditionnelle chasse aux oeufs. Mais ce n'est pas tout : le petit garçon a également eu le droit à un relooking surprenant !

En effet, à en croire la dernière publication Instagram de sa maman révélée dans Secret Story, cette dernière s'est improvisée coiffeuse le temps d'une journée. Et elle n'est pas passée par quatre chemins pour rafraîchir sa coupe d'ordinaire marquée par de petites boucles, puisqu'elle a tout bonnement tout coupé. Sur la photo, Mélanie Da Cruz prend la pose aux côtés de son mari, le footballeur Anthony Martial, et de Swan qui apparaît le crâne totalement rasé. Une image qui a surpris bon nombre d'internautes. Si certains ont souligné la ressemblance frappante entre le père et son fils, d'autres ont tout simplement craqué devant l'adorable frimousse du bambin.

Et lorsqu'on ne se montre pas friand de ce nouveau style, Mélanie Da Cruz sort les griffes. "Perso pas trop fan du crâne rasé, ça fait un peu enfant malade", lui adresse un anonyme en commentaire. Ce à quoi la jolie blonde s'est empressée de répliquer, très cash : "Les enfants malades ne sont pas de beaux enfants ? Hummm." Une réponse qui lui a valu d'obtenir le soutien de sa communauté. Reste que le look de Swan a continué de faire débat par la suite, mais que ceux qui ne sont pas convaincus se rassurent, les cheveux finissent par repousser... A bon entendeur !