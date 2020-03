Mélanie Da Cruz touchée par le coronavirus ? Photo avec son fils et gros clash

Sur Instagram, Mélanie Da Cruz a publié une photo d'elle et de sa fille qui fait beaucoup parler. Alors que certains y voient la confirmation que l'épouse d'Anthony Martial est touchée par le Covid-19, d'autres s'en sont pris à elle, estimant qu'elle était irrespectueuse. Explications.

"Faites attention à vous et à vos proches, je sais que la situation de confinement ne sera pas facile, mais croisons les doigts pour que ceci ne soit bientôt qu'un mauvais souvenir... Courage à toutes et à tous. Une pensée aux familles qui perdent des proches. Merci à tous les courageux et courageuses dans les hôpitaux qui s'efforcent de guérir et de sauver des vies", a écrit la jeune femme que l'on a découverte dans Secret Story. Un message fort, mais c'est bien la photo qui l'accompagnait qui a fait réagir.

On peut voir Mélanie Martial prendre la pose avec un masque chirurgical auprès de son fils Swan (1 an). Affolés, certains fans estiment que cette photo signifie que la star a le coronavirus. La principale intéressée n'a rien dit à ce sujet.