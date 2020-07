Jessica Thivenin dans Les Marseillais: son plan fou avec Thibault pour le cacher

Le tournage de la saison 5 des Marseillais VS Le Reste du monde a débuté le 1er juillet 2020, dans le Sud de la France. Les candidats qui étaient prévus sur la ligne de départ ont donc déjà connu leurs premières épreuves et leurs premières disputes. Et surprise, une candidate emblématique a fait son grand retour : Jessica Thivenin. Afin de garder l'effet de surprise, la maman de Maylone (8 mois) a élaboré un stratagème avec son époux Thibault Garcia. Un plan que le couple a dévoilé sur Snapchat, le 2 juillet 2020.

C'est en 2018 que Jessica Thivenin a participé à sa dernière émission de télé-réalité. La belle blonde de 30 ans est ensuite tombée enceinte de son fils, né le 7 octobre dernier. À cause du souci de santé qu'il a eu à sa naissance - une atrésie de l'oesophage -, elle avait préféré ne pas participer aux Marseillais Asian Tour. Elle avait simplement fait une apparition au début, car les candidats se sont envolés pour Dubaï afin de faire la connaissance de Maylone. Mais depuis, son bébé va mieux, elle a donc pris la décision de participer à une nouvelle aventure. Elle a donc récemment fait son retour en France en famille, avant de laisser son chéri et son époux pour rejoindre Julien Tanti, Carla Moreau et ses autres amis. Mais elle ne souhaitait pas qu'ils soient au courant. Pour leur faire la surprise, elle a donc tout fait pour cacher qu'elle était à l'hôtel en attendant le début du tournage.

"Pendant qu'elle était à l'hôtel, je me connectais à son Snap avec mon deuxième téléphone pour pas qu'il y ait écrit 'pellicule' [qui s'inscrit quand une personne poste une vidéo provenant d'un autre téléphone que le sien, NDLR] en haut. Je snapais la maison ou le petit et je mettais une note vocale qu'elle avait enregistrée pour faire croire qu'elle était à la maison. On l'a surtout caché pour que les Marseillais soient surpris", a confié Thibault Garcia. Selon Jessica, certains n'y ont vu que du feu, même si d'autres petits malins ont compris ce qu'il se tramait. "C'est vrai que mon chéri utilisait mon compte Snap pour faire des vidéos de la maison, parce que je ne voulais pas qu'on sache que je partais en tournage. (...) Les Marseillais ne s'en doutaient pas trop. Je suis très contente, je suis dans la villa. Ça a été très dur de laisser Maylone. Je me suis mise à pleurer. Mais j'avais envie de revivre une aventure avec les fratés. Mon fils est avec mon mari et la famille. Il n'est pas loin de moi, en plus", a-t-elle expliqué.

Jessica Thivenin a ensuite teasé le premier jour de tournage des Marseillais VS Le Reste du monde. À en croire la jeune femme, les téléspectateurs de W9 auront le droit à des rebondissements. "Il se passe plein de choses. Je peux vous dire que je me suis déjà embrouillée", a-t-elle conclu. Ça promet !