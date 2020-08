Manon Marsault enceinte : sa fille en danger, elle est obligée d'être alitée

Il y a quelques jours, Manon Marsault et Julien Tanti ont opéré un grand changement dans leur vie. Le couple emblématique des Marseillais a déménagé à Dubaï avec leur fils Tiago (2 ans). Un départ surprise qui en a étonné plus d'un ce qui avait poussé la jolie brune à s'expliquer. Sur Snapchat, elle confiait entre autre vouloir accoucher de son deuxième enfant, une petite fille qui s'appellera Angelina, dans la célèbre ville des Émirats arabe uni. "On a eu très peur, on a eu un moment de stress avec Julien il y a quelques semaines, on s'est dit 'ça se trouve la France va être reconfinée, dans les hôpitaux les papas ne pourront peut-être pas être là à l'accouchement' et pour moi c'est pas possible qu'il n'y ait pas mon mari, il faut qu'il soit là", déclarait-elle.

Depuis, Manon Marsault a entrepris activement de s'installer mais un fâcheux événement est venu tout perturber. En effet, en rendant visite à son médecin, la candidate de télé-réalité a appris qu'elle devrait rester alitée jusqu'à la fin de sa grossesse. "Je ne peux plus marcher, je n'ai plus le droit (...) Le problème c'est que ma fille elle est trop petite, trop maigre. J'ai de nouveau rendez-vous dans une semaine, on va voir si elle réussit à prendre du poids ou pas" a-t-elle confiée attristée. Si sa princesse ne grossit pas, sa naissance sera sans doute accélérée : "Dans une semaine, on prendra une décision, voir si c'est pas mieux que ma fille naisse avant pour pouvoir se nourrir à l'extérieur de mon ventre. Si elle doit arriver avant, il n'y a pas grand-chose qui est prêt", redoute-t-elle.

Heureusement, Manon est bien entourée à Dubaï entre son mari et sa maman qui elle aussi a fait le déplacement. En outre, elle reçoit le soutien de ses milliers de followers, lesquels lui apportent de très bons conseils. Autant de choses qui la rendent sereine pour la suite, même si elle n'échappe jamais très longtemps aux critiques. Mais malgré la situation, elle ne manque pas de répondant. "Pour les mauvaises langues : non je ne fais pas attention à ma ligne surtout quand je suis enceinte, je mange de tout et j'ai toujours été une bonne mangeuse et grignoteuse. C'est ma morphologie qui est comme ça et je ne mettrai jamais le poids de ma fille en danger pour des kilos en trop (le placenta parfois ne nourri plus correctement le foetus)".