Nabilla : Son mari Thomas piqué par un animal dangereux, grosse panique

Grosse frayeur dans la villa de Nabilla. Alors que la bombe a loué une maison de rêve non loin d'Hollywood à Los Angeles, samedi 8 août 2020, elle s'est retrouvée face à un invité qui donne la chair de poule. D'ailleurs, elle n'a pas hésité à le tuer pour venger son mari.

Il n'est pas rare de croiser une araignée, une guêpe, des cafards ou des fourmis chez soi. De désagréables colocataires dont on se passerait bien. Nabilla, elle, a fait la rencontre d'un animal bien plus effrayant : un scorpion ! La starlette a fait cette révélation sur Snapchat et n'a pas hésité à raconter ce qu'il s'est passé.

"On regardait un film avec Paul [Paul Duchemin, son coiffeur à qui elle doit sa nouvelle coupe, ndlr] et Thomas est parti se chercher à boire. Tout à coup ses pailles tombent par terre et il dit : 'Au secours bébé, au secours ! J'ai trop mal, je vais mourir.' Thomas n'a jamais mal, il s'en fout normalement. On se regardait avec Paul et on ne comprenait pas. Mais on voyait bien qu'il avait vraiment mal. Il était plié en deux, limite il pleurait. En fait il s'est fait piquer par un scorpion", a-t-elle raconté. Puis, celle qui vient de se faire opérer de la poitrine a dévoilé des images du scorpion qu'elle a elle tué dans la rainure d'une fenêtre. "J'ai dû l'écraser je suis désolée mais il y a mon fils dans la maison", a-t-elle ajouté. La maman de Milann (10 mois le 11 août 2020) a d'ailleurs eu très peur pour son enfant. "Imaginez si il avait piqué Milann... mais je meurs ! Il aurait pleuré pendant trois heures tellement ça lui aurait fait mal. Je ne sais même pas s'il aurait survécu. Un bébé qui se fait piquer par un scorpion c'est hyper grave", a-t-elle lancé à sa communauté.

Thomas Vergara a lui aussi raconté la scène sur Snapchat et, clairement, personne n'aurait aimé être à sa place : "J'étais pieds nus et d'un coup j'ai eu l'impression de marcher sur de la braise ou sur un mégot de cigarette mais puissance dix. Ça m'a brûlé le pied. Je suis tombé et je ne sentais plus mon pied. Là, je vois une bête partir. J'ai marché sur le scorpion... (...) On a appelé un médecin mais il n'y avait rien à faire, pas de médicaments à prendre. Il fallait juste nettoyer la plaie. Je n'ai plus senti mon pied pendant bien quarante-cinq, cinquante minutes."

Si les scorpions ne peuvent injecter assez de venin pour tuer des adultes en bonne santé, sauf pour les espèces très toxiques, pour les enfants le danger est plus grand. Néanmoins, les scorpions situés en Californie ne sont pas connus pour leur venin mortel. Plus de peur que de mal donc !