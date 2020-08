Nabilla ose une nouvelle coupe : un look qui décoiffe

Nabilla est toujours à Los Angeles où elle a subi il y a quelques jours une opération pour ses prothèses mammaires. Entourée de son mari Thomas Vergara et de leur fils Milann (10 mois le 11 août), la femme d'affaires et ex-star de télé-réalité a enfin pu retrouver son ami, le célèbre coiffeur Paul Duchemin (resté bloqué pendant un petit moment à Dubaï pour cause de quarantaine). Le duo connu pour oser tous les looks a dévoilé le nouvel style de Nabilla.

"On adore comme vous le savez essayer des nouvelles choses, des vrais cheveux, des faux cheveux, des perruques, du lisse, du bouclé, du attaché. On aime travailler sur les looks et changements pour vous proposer de nouvelles choses... (...) Ça ne se fait pas comme ça, on discute avant. Là on est à Los Angeles, on est hyper inspirés et donc voilà", a déclaré la jeune femme sur son compte Snapchat.

La belle Nabilla a donc dévoilé son nouveau look très curly sur plusieurs réseaux sociaux. La star a en effet craqué pour les cheveux gaufrés et force est de constater que ce look lui va à ravir. Nabilla a sans surprise collectionner les compliments, Paul Duchemin aussi sur son compte Instagram.

Pour fêter ça, Nabilla a même réalisé son premier TikTok. Sur celui-ci elle apparaît les cheveux lisses et en un claquement de doigt, elle affiche ses boucles. Le tout bien sûr en musique. Après avoir dévoilé son nouveau style capillaire, Nabilla a fait la promotion des soins pour cheveux développés pour sa marque Nabilla Beauty. Des soins qui l'aident à entretenir sa chevelure, à la réparer et à la sublimer... le timing était parfait.

Quelques heures plus tard, la maman et son fils se rendaient à une séance photo. Milann devenant un vrai petit garçon, Nabilla a voulu immortaliser cette évolution. Pour ce shooting, celle qui va bientôt devenir tata, avait déjà abandonné ses gaufrettes !