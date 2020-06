Nabilla bientôt tante : ce mauvais souvenir que la nouvelle lui rappelle

Le 31 mai 2020, Tarek Benattia (24 ans) et son épouse Camélia (23 ans) ont annoncé une grande nouvelle sur Instagram. La belle brune est enceinte de leur premier enfant et a dévoilé l'une de ses échographies. Sans surprise, Nabilla n'a pas tardé à réagir à cet heureux événement, qui lui a toutefois rappelé un mauvais souvenir.

C'est sur Snapchat que la femme de Thomas Vergara a fait part de son immense joie et de son émotion. "Je ne sais pas si vous avez vu, mais je suis très émue parce que je vais être tata. C'est juste incroyable pour moi. Milann va avoir une petite cousine ou un petit cousin. C'est merveilleux, je n'ai pas les mots. On leur souhaite tout le bonheur du monde. Comme vous le savez, je suis très proche de mon frère. Vous allez voir, c'est une aventure très intense, mais c'est la plus belle aventure du monde entier. Donc félicitations à tous les deux. Je suis trop contente, ils auront à peu près un an d'écart avec Milann. C'est magique. Nos parents sont trop contents, ils sont choqués. Mais c'est normal, leur couple est solide, ils s'aiment", a tout d'abord confié Nabilla Benattia.

L'ancienne candidate de télé-réalité a ensuite expliqué qu'elle était très heureuse que son frère et sa belle-soeur aient pu annoncer la nouvelle eux-mêmes. Nabilla et Thomas, eux, n'ont pas eu cette chance : "Je l'ai su il y a quelque temps, forcément, j'ai gardé le secret. C'était aux parents de l'annoncer. Je sais ce que ça fait quand on annonce une grossesse avant vous, il n'y a rien de pire. On avait annoncé la mienne quelques semaines avant. J'avais attendu trois mois avant de l'annoncer. Quand je l'ai su, forcément, j'étais dans tous mes états." Une mauvaise expérience qu'elle n'oubliera pas. Mais qui n'est rien en comparaison du bonheur qu'elle vit au quotidien grâce à son fils Milann.