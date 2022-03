Nabilla Benattia enceinte : "Grosse frayeur", rendez-vous en urgence chez son médecin

Nabilla Benattia est actuellement enceinte de son deuxième enfant. Et ce mercredi 23 mars 2022, l'épouse de Thomas Vergara n'était pas du tout en grande forme, au point d'aller en urgence chez le médecin. Une histoire que le beau brun de 35 ans a racontée sur Snapchat.

C'est inquiet que Thomas Vergara s'est filmé au côté de Nabilla Benattia, dans une voiture. Le couple qui s'est rencontré en 2013 lors du tournage des Anges 5 (NRJ12) se rendait chez le médecin. Et le papa de Milann (2 ans) a vite expliqué pourquoi. "Bon aujourd'hui Nabilla est très fatiguée. Elle a eu des petites contractions donc là, on va voir le médecin. Ce matin elle nous a fait une grosse frayeur, donc on a sauté dans le taxi pour aller voir le médecin. Là ça a l'air d'aller mais ce matin c'était très compliqué", a-t-il confié. Et la jeune femme de 30 ans d'ajouter qu'elle espérait ne pas accoucher tout de suite, car son terme n'était prévu qu'en juin.

Fort heureusement, les tourtereaux ont bien vite été rassurés par leur médecin. Une fois sortis de la clinique, ils ont repris la parole sur les réseaux sociaux pour donner des nouvelles à leur communauté. "J'ai fait des prises de sang et il y a des petits déficits de plein de petites choses", a tout d'abord révélé Nabilla Benattia. Et son cher et tendre de poursuivre : "Elle ne mange pas assez de fer, elle a fait de l'anémie." La businesswoman et influenceuse doit donc se reposer autant qu'elle peut et manger davantage de fer pour être en meilleure forme.

Ce n'est pas la première fois que Nabilla Benattia se fait une frayeur. Le 15 mars dernier déjà, elle avait ressenti des contractions. "Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. J'avais des genres de crampes de contraction, je ne sais pas ce que c'était vraiment donc demain je vais voir la gynécologue pour savoir ce qu'il se passe car ce n'est pas encore le moment [d'accoucher, NDLR] et pourtant j'ai ressenti des genres de contractions", avait-elle expliqué. Mais, même si ce qu'elle a ressenti était "hyper fort", ce n'était également qu'une fausse alerte.