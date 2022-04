Nabilla enceinte et proche de l'accouchement : 1ère rencontre avec bébé qui "ressemble beaucoup à son frère"

Nabilla et Thomas Vergara vont donc tout prochainement se remettre à pouponner. La star a entamé son dernier mois de grossesse et est censée donner naissance à son bébé "tout début juin". Et son accouchement, Nabilla souhaiterait le vivre à Paris comme pour son fils Milann en octobre 2019.

"On va aller à Paris dans pas très longtemps. J'ai envie de voir ma grand-mère, elle me manque trop. Je vais être très honnête c'est aussi pour ça que je vais accoucher à Paris, c'est que voilà ma grand-mère elle peut venir me voir, elle va pouvoir rester des semaines et des semaines avec moi, enfin le maximum en tout cas. Ma maman aussi qui est entre Dubaï et Genève (...) Ces personnes sont tellement importantes pour moi et c'est compliqué de les faire venir à Dubaï", expliquait-elle récemment sur Snapchat.

Son retour en France sera également l'occasion de revoir son papa, avec qui elle est enfin en bons termes après des années de conflit. "Il y a mon papa aussi qui va venir, il est à Genève donc il prend le train. C'est pour ça aussi qu'on veut aller à Paris pour cette période". Nabilla espère vraiment pouvoir réaliser ses plans même si, elle le sait, tout peut être chamboulé à tout moment. "Si j'ai des contractions avant et que j'accouche à Dubaï eh bien ce sera Dieu qui en aura décidé ainsi".