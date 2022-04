Nabilla, son fils toujours sous appareil respiratoire : elle dévoile des images après une nuit très compliquée

Il y a quelques jours, le mercredi 6 avril, un vent de panique s'est abattu chez Nabilla et son mari Thomas Vergara à Dubaï. Les amoureux ont retrouvé leur fils Milann dans une situation critique dans la nuit. Le petit garçon de 2 ans ne respirait plus après avoir été infecté par une bactérie. "Il n'arrivait même pas à m'appeler pendant la nuit", confiait la jolie brune de 30 ans, actuellement enceinte de son deuxième enfant. Ni une ni deux, le couple l'a emmené aux urgences où il a été placé sous appareil respiratoire.

Quelques heures plus tard, tout était rentré dans l'ordre mais la vigilance est toujours de mise ! Et pour cause, Milann a encore quelques difficultés à respirer tout seul. Dans la nuit de jeudi à vendredi, il a d'ailleurs eu besoin d'aide, grâce à une machine que se sont procurés ses parents pour leur foyer, justement en cas de crise. Sur Snapchat, très tôt ce 8 avril 2022, Nabilla a filmé son fils en train de l'utiliser (voir notre diaporama). "Cette nuit, il s'est réveillé toutes les heures à peu près. Il y a même une fois où il est tombé du lit, donc on a décidé de le rapatrier dans notre lit. Heureusement qu'on avait mis des couettes pour ne pas qu'il se fasse mal. Là il est sous appareil respiratoire parce qu'il a toussé toute la nuit. C'est une toux qui l'empêche de respirer, c'est hyper compliqué pour lui. Ça le réveille à chaque fois", a-t-elle confié.

La superstar des réseaux sociaux a tout de même rassuré sa communauté en assurant que Milann était "de bonne humeur", dévoilant des images de lui en train de rigoler et apprécier un joyeux dessin animé.

Les soucis de respiration semblent toutefois devenus récurrents chez Milann. Au mois de juin 2021, le bambin avait fait une toute première frayeur à ses parents. À l'époque, Nabilla était apparue en larmes depuis l'hôpital, impuissante face à l'état de son fils. "Ils l'ont mis sous appareil respiratoire pour qu'il puisse respirer. Il a une infection des voies respiratoires. On l'a trouvé dans la chambre, il n'arrivait plus à respirer. Il s'étouffait. On l'a emmené à l'hôpital et il lui ont fait une piqûre de cortisone dans la jambe. (...) Il a ce qu'on appelle Le Croup, une infection virale aiguë des voies aériennes supérieures", avait-elle expliqué. Cette infection est relativement commune chez les enfants entre 6 mois et 6 ans. Elle n'est en revanche presque jamais observée chez les adolescents ou les adultes.