Nabilla Benattia, son fils Milann hospitalisé : "Ils l'ont mis sous appareil respiratoire"

Grosse frayeur pour Nabilla Benattia et Thomas Vergara très tôt ce matin. Aux alentours de 4 heures du matin, la belle brune de 30 ans s'est rendue compte que quelque chose n'allait pas avec son fils Milann (2 ans). Elle l'a donc rapidement emmené à l'hôpital.

Depuis quelques temps, le petit garçon ne porte plus de couches. Mais il lui arrive encore de ne pas réussir à se retenir la nuit. Nabilla Benattia va donc le voir de temps à autre quand il dort afin de vérifier qu'il n'est pas mouillé. Mais ce qu'elle a vu ce mercredi 6 avril 2022 lui a donné froid dans le dos. "On n'a pas dormi de la nuit. On est partis à l'hôpital parce que notre fils ne respirait plus. Il avait les poumons qui étaient complètement... Il a chopé une bactérie en fait et il n'arrivait même pas à m'appeler pendant la nuit. (...) Je me suis réveillée à 4h pour aller le voir et il était tout réveillé. Il n'arrivait même pas à parler, il n'arrivait pas à respirer donc on l'a emmené aux urgences", a tout d'abord confié la jeune femme qui était enceinte de son deuxième enfant.

Thomas Vergara s'est également saisi de son compte Snapchat pour partager ce moment stressant : "On est restés jusqu'à 6 heures du matin. Ils l'ont mis sous appareil respiratoire histoire de désinfecter, avec des produits à l'intérieur. On a acheté une machine aussi." Fort heureusement, Milann "va très bien" comme l'a précisé Nabilla Benattia. Si ses parents sont sortis au centre commercial, le petit garçon est resté à la maison, "sous appareil respiratoire".

Ce n'est pas la première fois que Milann a soudainement du mal à respirer. En juin dernier, Nabilla Benattia était apparue en larmes sur les réseaux sociaux pour expliquer que son fils était hospitalisé, car il n'arrivait plus à respirer. "Ils l'ont mis sous appareil respiratoire pour qu'il puisse respirer. Il a une infection des voies respiratoires. On l'a trouvé dans la chambre, il n'arrivait plus à respirer. Il s'étouffait. On l'a emmené à l'hôpital et il lui ont fait une piqûre de cortisone dans la jambe. (...) Il a ce qu'on appelle Le Croup, une infection virale aiguë des voies aériennes supérieures", avait-elle expliqué.