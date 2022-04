"Je craque" : Nabilla Benattia enceinte et à bout à cause de ses maux de grossesse

Nabilla Benattia est actuellement enceinte de son deuxième enfant, fruit de son union avec Thomas Vergara. Mais elle ne cache pas que ce n'est pas simple tous les jours et a fait quelques confidences sur son compte Snapchat, ce mardi 19 avril 2022.

"J'arrive de moins en moins à monter les escaliers. Je n'ai plus d'énergie. Je n'en peux plus, j'ai envie que Thomas me porte", a tout d'abord lancé la belle brune de 30 ans. Et d'ajouter qu'elle n'hésite pas à demander plein de services à Thomas pour se déplacer le moins possible. "Donc voilà les gars. On traîne sa carcasse. On est fatigué, on a mal au dos, on a chaud. Je vous fais la petite liste. Et migraine, mal de tête, petites contractions. (...) J'en ai marre, je suis au bout. Il reste six semaines, je n'en peux plus. Je craque. Je suis fatiguée, je ne suis pas bien, je ne dors plus", a-t-elle poursuivi. Son bébé lui donne en effet des coups un peu trop forts en pleine nuit, ce qui la réveille. Le lendemain, elle est donc épuisée.

Nabilla Benattia a hâte de se sentir de nouveau légère et d'avoir son bébé avec elle car, en attendant, elle a l'impression qu'elle "stagne dans [son] lit comme une loque". "J'ai de la chance d'avoir un mari très présent, très gentil, qui ne me lâche pas. C'est ça une grossesse, ça se vit à deux. Déjà que nous on doit porter l'enfant, ce n'est pas facile psychologiquement, physiquement, moralement... Il faut que le papa soit là et qu'il soutienne la maman. J'ai cette chance. Sinon je n'aurais pas fait d'enfant, c'est mon mari qui m'a donné envie", a-t-elle relativisé.

Puis, la maman de Milann (2 ans) s'est vite souvenue qu'elle commençait à en avoir "ras-le-bol". Il faut dire qu'elle n'a pas une grossesse des plus simples. A trois reprises, elle a dû se rendre aux urgences. La première fois pour des contractions douloureuses, la deuxième car elle ne sentait plus son bébé bouger et la troisième à cause d'un malaise qu'elle avait fait au réveil. Elle a en plus découvert qu'elle souffrait d'anémie et doit donc se rendre régulièrement à l'hôpital pour faire des perfusions de vitamines, en plus de prendre un traitement. Et pour cette grossesse, elle a pris une vingtaine de kilos.