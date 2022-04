Nabilla enceinte : tous les détails de son accouchement révélés

Impatiente de devenir maman pour la seconde fois, Nabilla a dévoilé les détails de son accouchement le 23 avril 2022 sur Snapchat. Alors qu'elle entame le dernier mois de sa grossesse et qu'elle est censée donner naissance à son bébé "tout début juin", la femme de Thomas Vergara a confié qu'elle souhaitait accoucher à Paris comme pour son premier fils Milann (né en octobre 2019).

Très proche de sa grand-mère Silvia, elle explique : "On va aller à Paris dans pas très longtemps. J'ai envie de voir ma grand-mère, elle me manque trop. Je vais être très honnête c'est aussi pour ça que je vais accoucher à Paris, c'est que voilà ma grand-mère elle peut venir me voir, elle va pouvoir rester des semaines et des semaines avec moi, enfin le maximum en tout cas. Ma maman aussi qui est entre Dubaï et Genève (...) Ces personnes sont tellement importantes pour moi et c'est compliqué de les faire venir à Dubaï".

Mon papa aussi va venir

Heureuse à l'idée de donner un petit frère ou une petite soeur à Milann (elle ne connait toujours pas le sexe de son bébé), elle confie que son papa sera également présent pour cette naissance. "Il y a mon papa aussi qui va venir, il est à Genève donc il prend le train", confie l'ancienne candidate de télé-réalité avant d'ajouter : "C'est pour ça aussi qu'on veut aller à Paris pour cette période, après si j'ai des contractions avant et que j'accouche à Dubaï eh bien ce sera Dieu qui en aura décidé ainsi. Mais voilà normalement le programme c'est d'accoucher à Paris."

Pour cet instant qu'elle imagine déjà magique, la jolie brune a tout prévu et souhaite également que tous ses amis soient présents. "On va prendre un immense logement où il y aura tous nos amis, tous les amis de Thomas, ma meilleure amie Jessica, tout le monde qui va pouvoir venir nous voir !", révèle l'ancienne candidate des Anges de la télé-réalité installée aux Emirats Arabes Unis depuis quelques années. "Dubaï c'est génial mais j'ai pas envie d'accoucher ici et être toute seule dans ma petite maison moi je veux voir ma famille et que ce soit magique et ça à Dubaï ça n'aurait pas été possible."

Pour rappel, Nabilla est en couple depuis 2013 avec Thomas Vergara. Le couple - qui s'était séparé après un incident dans la nuit du 6 au 7 novembre 2014 où la jeune femme avait mis un coup de couteau au thorax de son amoureux - s'est uni une première fois à Londres en mai 2019 avant de se marier une seconde fois au cours d'une sublime cérémonie au château de Chantilly le 6 juillet 2021.