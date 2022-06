Nabilla et son fils Leyann : elle révèle avoir un "petit souci" et annonce une triste nouvelle

Le 5 juin dernier, Nabilla et Thomas Vergara ont accueilli leur fils Leyann, deux ans et demi après leur aîné Milann. Un nouveau membre de la famille qui comble tout le monde de bonheur. D'abord plutôt discrets et occupés à pouponner dans la tranquillité, les jeunes parents ont repris plus activement leurs réseaux sociaux ces derniers jours. Thomas était notamment le premier à prendre la parole pour raconter l'état "terrible" dans lequel se trouvait sa femme après sa césarienne. Nabilla a toutefois fini par rassurer en donnant de ses nouvelles elle-même au cours du week-end, après être rentrée de la maternité.

"Tout se passe très très bien, c'est un bébé très sage, il ne pleure pratiquement jamais sauf quand il a faim", a-t-elle confié sur Snapchat ce dimanche. Et justement, à ce propos, elle a évoqué son impossibilité à allaiter. "Ce qu'il se passe c'est que je lui ai donné la tétée d'accueil (qui consiste à donner le sein à son bébé pour son tout premier repas, ndlr), c'était très important pour moi mais il s'avère que j'ai un petit souci, je ne produis pas assez de lait, a-t-elle avoué. J'aimerais bien allaiter comme j'avais dit pour Milann mais malheureusement, ce n'est pas possible parce que j'ai très peu de lait. J'aurais pu faire moitié-moitié, un peu de sein et un peu de biberon mais je n'ai pas voulu le perturber. Du coup je n'ai pu faire que l'accueil, et là il est au biberon, ça se passe bien."

Je ne me prive de rien

Mise à part cette petite déception, Nabilla se fait tout à fait à l'idée d'évoluer désormais à quatre et se remet doucement mais sûrement de sa césarienne. "On se remet peut-être un peu plus difficilement et moins vite parce qu'on a mal au niveau de la cicatrice mais j'ai des médicaments donc la douleur est supportable. Là, je vais être hyper cool avec moi-même, je me laisse vivre, je ne me prive de rien, je mange, je suis heureuse, ça se refera tout seul, le ventre pareil", a-t-elle confié.

Nabilla ferait tout de même bien mieux de retrouver la forme rapidement car elle ne va pas bénéficier d'un long répit et a déjà un planning bien chargé pour la suite. "Je ne rentre pas chez moi avant un petit moment, j'enchaîne sur un tournage à Malte et ensuite sur d'autres choses. Je vais faire pas mal de pays aussi pour aller surveiller les mises en boutiques de la marque de Nabilla Beauty qui commence à s'exporter un peu partout", a-t-elle annoncé.