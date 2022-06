Nabilla "dans un état terrible" : Thomas Vergara s'exprime après la "lourde opération"...

La famille est désormais au complet ! Dimanche 5 juin 2022, Nabilla a donné naissance à son deuxième enfant. Il s'agit d'un petit garçon prénommé Leyann. Depuis, la jeune maman et son époux Thomas Vergara sont sur un petit nuage. Eux qui profitaient de doux moments intimes jusqu'alors ont pris la parole sur Snapchat, ce mardi 7 juin 2022 au matin, soit deux jours après l'arrivée de leur bébé.

En papa comblé, l'ancien candidat de télé-réalité révélé dans Secret Story (saison 6, en 2012) se livre en vidéo depuis la maternité. "On est avec le petit Leyann. Regardez comme il est chou. Il est tout brun. Il ressemble énormément à son frère. Milann était blond quand il est né. Leyann a plein de cheveux. Il ne pleure jamais, ça c'est incroyable", lance Thomas Vergara, en admiration devant la bouille craquante de bébé. En fond, Nabilla réagit également. Elle indique ainsi que Leyann, "très sage", est "le même" que Milann, "sauf qu'il est un peu plus brun, plus foncé".

Dans la foulée, la jolie brune de 30 ans tient à remercier ses fidèles abonnés pour les innombrables messages de félicitations et d'amour reçus depuis la naissance. "Et désolée de ne pas être plus présente, je suis dans un état... terrible", ajoute-t-elle. C'est alors que son cher et tendre époux prend le relai : "Merci à tous pour vos messages. Tout s'est bien passé. Elle est crevée Nabilla. C'est vrai que la césarienne est une lourde opération." Thomas Vergara se montre aussi satisfait de voir que le prénom a fait son effet auprès des internautes. "Il vous a plu, on est hyper contents. On avait prévu deux prénoms, un de fille et un de garçon. Ce qui est marrant, c'est que Leyann on l'avait choisi pour Milann il y a deux ans, confie-t-il. On avait aussi un très beau prénom de fille. Mais c'est un petit garçon et ça lui va super bien Leyann."

En bref, les heureux parents vivent un bonheur sans nom. Toujours sur leurs réseaux sociaux, via leurs comptes Snapchat et Instagram, Nabilla et Thomas Vergara partagent de tendres photos de famille, avec leur aîné Milann (2 ans).

Encore toutes nos félicitations au couple !