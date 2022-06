Nabilla et Thomas visés par de graves accusations : une plainte déposée contre le couple

Dimanche 5 juin 2022, Nabilla et Thomas Vergara sont devenus parents pour la deuxième fois. Le couple a donné un petit frère à leur aîné Milann (2 ans et demi), prénommé Leyann. C'est à Paris que la petite famille de quatre personnes commence cette aventure, où Nabilla a décidé d'accoucher. En effet, la belle brune de 30 ans qui vit à Dubaï à souhaité se rapprocher des siens pour cet heureux événement. Mais tout a bien failli virer au cauchemar.

Il y a quelques jours, elle a révélé avoir été victime d'une grosse arnaque. Elle et Thomas ont cherché un appartement où ils pourraient loger et ils étaient persuadés d'avoir trouvé le bon par le biais d'une agence. Jusqu'à la douche froide. "L'agence avait l'air sérieuse. La personne au bout du fil, pareil. J'avais la photo de cette personne. On avait un contrat qui était entre l'agence et moi. (...) Une des femmes qui travaille dans l'appartement nous a dit qu'il appartenait à des personnes qui ne souhaitent pas du tout louer", a-t-elle confié sur ses réseaux sociaux. Résultat, Nabilla s'est retrouvée à payer pour un appartement où elle n'a jamais mis les pieds. Elle s'est donc empressée de porter plainte.

Mais selon Olivier Tomas, président et fondateur de l'agence The Adress, les faits ne se sont pas tout à fait déroulés comme tels. "J'étais en contact, et je le suis toujours, avec leur assistant avec qui cela se passait bien. Nous avions fait un énorme travail tous les deux afin de trouver l'appartement qu'ils souhaitaient", s'est-il défendu auprès de TV Mag. Problème, aucun bien ne correspondait aux critères du couple. "J'ai donc pris contact avec un confrère agent immobilier et concierge qui m'a proposé un appartement qui a beaucoup plu à l'assistant de Nabilla et à Nabilla elle-même. Nous avons procédé à sa réservation auprès du propriétaire". Mais ce dernier a fini par se rétracter avant de signer le contrat de location à un mois de l'arrivée des Vergara à Paris.

15 000 euros pour mettre un contrat sur notre tête

L'agence d'Olivier Tomas a alors tout fait pour trouver un autre appartement mais s'est heurtée à l'absence de réponses de l'équipe de Nabilla. Il fut donc très surpris de recevoir l'appel d'une amie de la jeune femme qui lui a "hurlé dessus pour lui demander le remboursement de l'argent versé avec, en plus, le double de la somme en dommages et intérêts". Pour ne rien arranger, Olivier Tomas confie avoir également reçu "un message téléphonique, avec photos à l'appui, du mari de Nabilla avec des menaces de mort contre moi, mes collaborateurs et mes enfants. Il me disait avoir payé 15.000 euros des gens pour mettre un contrat sur notre tête. Des choses de fou !"

Il dénonce ainsi des "comportements intolérables" et assure avoir "des preuves écrites et des enregistrements" avec lesquels il a porté plainte. "Pour le moment, Nabilla n'a pas été remboursée de son versement et ne le sera pas tant que nous n'aurons pas un accord écrit et signé. Je n'ai évidemment aucun souci pour lui rendre cet argent, c'est tout à fait normal mais je ne suis pas d'accord pour lui verser 20.000 euros en plus. Je souhaite également qu'elle fasse un correctif sur ses réseaux sociaux", a-t-il conclu.