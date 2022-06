Nabilla Benattia maman émue : la difficulté qu'elle a rencontrée à la maternité

Le 5 juin 2022, Nabilla Benattia et Thomas Vergara ont accueilli leur deuxième enfant. Un petit garçon qui se prénomme Leyann. Ivre de bonheur, la belle brune âgée de 30 ans s'est exprimée pour la première fois sur le sujet en vidéo, sur son compte Snapchat.

C'est une Nabilla émue que les internautes ont pu retrouver le 7 juin. Bien qu'elle soit toujours à l'hôpital, elle a souhaité donner de ses nouvelles à ses abonnés afin de partager sa joie d'avoir sa petite merveille à ses côtés. "Comme vous l'avez compris, le petit Leyann est parmi nous. C'est un petit garçon qui est magnifique, qui pèse 3,650 kilos, qui a les cheveux bruns, qui est trop beau. Je suis trop contente. Désolée, je suis un peu émue, fatiguée. Je n'ai pas trop parlé ces derniers temps, j'ai vraiment profité. Je n'ai même pas les mots, je ne pensais pas vivre ces moments un jour tellement c'était trop beau. Je suis plus qu'heureuse", a tout d'abord confié la businesswoman.

Nabilla Benattia a ensuite assuré que Leyann était "en très bonne santé" et qu'ils devraient rentrer chez eux le soir-même ou ce mercredi 8 juin. Elle avait en tout cas très hâte puisque son fils aîné, Milann (2 ans) lui manquait terriblement. "On a hâte de retrouver Milann. Il est un peu malade, il faudra qu'on fasse attention. Mais on a hâte d'être tous les quatre. Milann nous manque, on fait des FaceTime avec lui deux ou trois fois par jour. Mais j'ai besoin d'avoir mes deux fils avec moi. Je pense que le plus dur à la maternité, c'est qu'il y a un enfant qui n'est pas avec nous", a-t-elle regretté. Nul doute que les retrouvailles n'en seront que meilleures. En attendant, elle profite du mieux qu'elle peut de son bébé. "Thomas est un papa poule qui prend son bébé toutes les deux secondes, il ne me laisse pas en profiter", s'est-elle amusée.

De son côté, Thomas a également pris la parole hier afin de donner de leurs nouvelles. Il avait précisé que Leyann ressemblait énormément à Milann. "Merci à tous pour vos messages. Tout s'est bien passé. Elle est crevée Nabilla. C'est vrai que la césarienne est une lourde opération", avait-il poursuivi.