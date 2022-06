Nabilla maman de Leyann : elle partage une superbe photo pour savoir à qui il ressemble !

Bientôt dix ans d'amour entre Nabilla et Thomas Vergara

Grâce à Leyann, Nabilla et Thomas forment une famille unie avec leurs deux fils. Un bel exemple pour se couple qui s'est formé lors de la saison 5 des Anges de la télé-réalité en 2013. Malgré les hauts et les bas, Nabilla et Thomas Vergara, désormais trentenaires, ont surmonté les épreuves et se sont même dit "oui" pour la deuxième fois le 6 juillet 2021 à Chantilly lors d'un somptueux mariage. Une belle longévité pour ce couple dont la séparation avait déjà été annoncée à plusieurs reprises.