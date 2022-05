Festival de Cannes : Nabilla au bord de l'accouchement, elle épate dans une robe osée

Encore une pluie de stars sur la Croisette mercredi 25 mai. Après Tom Hanks qui a fait sensation avec l'équipe du film Elvis, de Baz Luhrmann, c'était au tour de la réalisatrice française Claire Denis, accompagnée de ses acteurs, de présenter sa dernière création.

Lors de la montée de 22h30, Nabilla Benattia a éclipsé tous les autres invités présents. En compagnie de son mari Thomas Vergara, la belle brune a affiché fièrement son imposant baby-bump. Il faut dire que sa venue est une surprise, le terme de sa seconde grossesse étant imminent. Dans une longue robe blanche couverte de fleurs et laissant apparaître son corps, elle a fait sensation ! La star de téléréalité, déjà maman d'un petit Milann, 2 ans, doit accoucher début juin. Elle a sans doute voulu s'offrir une dernière folie avant de pouponner. En plus de l'équipe du film, Sandra Sisley, Claire Keim et Aïssa Maïga étaient elles aussi de la partie.

Dans Des étoiles à midi (The Stars at Noon), une jeune journaliste américaine en détresse bloquée sans passeport dans le Nicaragua d'aujourd'hui en pleine période électorale rencontre dans un bar d'hôtel un voyageur anglais. Il lui semble être l'homme rêvé pour l'aider à fuir le pays. Elle réalise trop tard qu'au contraire, elle entre à ses côtés dans un monde plus trouble, plus dangereux.

La réalisatrice s'est entourée pour ce nouveau long métrage d'un casting très VIP avec Margaret Qualley (la fille d'Andie MacDowell vue dans la série Maid et Once Upon a Time in Hollywood, lui aussi présenté à Cannes), Joe Alwyn (le compagnon de la superstar Taylor Swift, vu dans La Favorite), Danny Ramirez (vu dans Orange Is the New Black, Falcon et le Soldat de l'hiver) et John C. Reilly.

Claire Denis est une habituée du Festival de Cannes. Elle y avait présenté Chocolat (avec François Cluzet) en 1988, Les Salauds (avec Vincent Lindon et Chiara Mastroianni) en 2013 et Un beau soleil intérieur (avec Juliette Binoche) en 2017. La réalisatrice française était également la présidente du jury Cinéfondation et courts métrages lors du Festival de cannes 2019.