Taylor Swift en couple : la chanteuse grillée avec Joe Alwyn... et validée par belle-maman !

Pour vivre heureux, vivons cachés. Taylor Swift, que l'on a l'habitude d'imaginer comme une éternelle célibataire, est en réalité en couple depuis plus de trois ans. Depuis octobre 2016, précisément. Et visiblement, les choses vont très très bien pour elle puisqu'elle a été aperçue, le 11 janvier 2021, en pleine promenade avec son chéri, Joe Alwyn, et la mère de l'acteur dans les rues de Londres. Reconfinés depuis l'arrivée du variant anglais du coronavirus, les britanniques ne peuvent plus sortir de chez eux que pour des raisons essentielles et seulement avec les membres de leur foyer. La chanteuse vivrait-elle déjà avec belle-maman ?

Les masques de protection n'auront pas suffi à conserver leur anonymat. Et pourtant, Taylor Swift et Joe Alwyn prennent de nombreuses précautions pour s'assurer que leur vie privée reste... privée. La belle artiste écrit, il est vrai, beaucoup de chansons inspirées par sa romance - King Of My Heart, par exemple, ou Lover, London Boy et Peace. Mais elle n'apparaît au côté de son comédien qu'en de très rares occasions. Le soir de la cérémonie des Golden Globes, le couple avait fait une entorse à son règlement en se rendant à l'évènement, sur son trente-et-un, main dans la main. Tout comme en décembre 2019, lors de l'avant-première new-yorkaise de Cats. Mais depuis ?

Taylor Swift a connu des idylles extrêmement médiatisées. Tout comme ses ruptures. C'est sans doute pourquoi elle raffole de la vie "géniale, normale et équilibrée" de Joe Alwyn, qui n'aurait pas pour ambition de devenir une grande célébrité. Le jeune homme avait toutefois passé une tête dans le documentaire consacré à l'interprète de Shake It Off. Si vous avez prêté une attention particulière aux images de Miss Americana, vous savez déjà qu'un tendre câlin des deux amoureux, dans les coulisses d'un concert, a été capturé puis sélectionné dans ces images. Comme quoi, c'est une affaire qui roule...