"Je suis excitée, j'ai peur..." : Nabilla enceinte et prête à accoucher

Ce n'est plus qu'une question de jours... Nabilla, enceinte de son deuxième enfant, devrait accoucher très prochainement. En effet, comme elle l'avait révélé récemment sur les réseaux sociaux, la date de naissance prévue de son bébé est le 5 juin 2022. En attendant cette rencontre, la jolie brune de 30 ans prépare son petit nid ! Sur Snapchat mardi 10 mai 2022, elle se livre sur ces derniers instants à trois, avec son époux Thomas Vergara et leur fils aîné Milann (2 ans).

Depuis sa superbe demeure à Dubaï, Nabilla s'active. Très bientôt, elle s'envolera vers Paris pour des projets mais aussi son accouchement. Avant le grand départ, l'ancienne candidate de télé-réalité désormais business woman et influenceuse aux plus de 7 millions de followers sur Instagram boucle les derniers détails. "J'ai fait le petit coin bébé, j'ai commencé à faire la chambre. Parce que lorsque je reviendrai de mes tournages à Paris, je serais avec deux enfants. Ce n'est pas rien. Et certaines choses seront déjà prêtes. Je préfère m'organiser maintenant. J'ai préparé ma valise de maternité, toutes les valises aussi parce qu'on va bientôt partir", lance-t-elle.

Et de poursuivre, toujours sur le réseau social de partage d'images éphémères : "Il reste trois semaines. Je sens que je suis sur la fin. Je suis excitée, j'ai peur en même temps. Parfois je pleure, parfois je souris... J'ai plein d'émotions. Mais je suis trop heureuse. Je suis à la fin de ma grossesse et je suis, comme toutes les femmes je pense, impatiente." Nabilla promet de contenir ses émotions et ne pas craquer en direct face à ses fidèles abonnés. Elle reprend alors son souffle et précise qu'elle se sent "comme un oiseau qui fait son nid avant de pondre son oeuf". "J'ai envie que tout soit bien, je range tout, je fais attention à tout", poursuit-elle.

Rappelons que le sexe du bébé n'a toujours pas été révélé. Et cela pour une raison bien précise, les futurs parents eux-mêmes n'en savent rien ! "Quand je reviendrai, j'aurai deux enfants. Dont un dont on ne connait toujours pas le sexe. On a tenu jusqu'au bout. Avec Thomas, on s'était dit que ce bébé est arrivé par surprise, alors on voulait garder la surprise. C'est trop cool, on a trop hâte de savoir. On a déjà les prénoms, il n'y a plus qu'à...", conclut-elle.