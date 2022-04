"Ce n'est pas une blague" : Nabilla très émue après une grande nouvelle pour son fils Milann

Dans quelques semaines, Nabilla et Thomas Vergara accueilleront leur deuxième enfant. En attendant, le couple star profite de ses derniers instants à trois, avec l'adorable petit Milann (2 ans). Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les jeunes parents sont ultra fiers de leur progéniture. Il faut dire qu'ils ont de quoi !

Ce jeudi 28 avril 2022, la brunette de 30 ans se saisit de son compte Snapchat. Elle partage ainsi un moment privilégié avec son fils, celui du repas, mais aussi une belle nouvelle. "Ce n'est pas une blague. Aujourd'hui, Thomas et moi avons reçu un coup de fil de la nurserie. Au début, je me suis dit : 'Oh la la, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un problème ?' Parce qu'ils ne m'appellent que très rarement", confie-t-elle alors à ses nombreux followers sur le réseau social de partage d'images éphémères.

Finalement, l'annonce la fait sauter de joie ! "Je réponds et ils m'annoncent qu'il y a eu un conseil. Milann est très en avance pour son âge et donc ils vont le faire passer deux classes supérieures, avec les plus grands. J'étais très très fière", confie Nabilla, sourire aux lèvres. Et de faire l'éloge de son petit garçon déjà très précoce : "J'étais trop émue. Je suis très contente. Il a 2 ans et demi, et c'est vrai qu'il parle très très bien pour son âge, il fait plein de choses, il est très intelligent et comprend très vite."

Le système scolaire n'est pas exactement le même en France qu'à Dubaï. Alors Nabilla tient à préciser que Milann saute deux classes pour les quelques mois qu'il lui reste à passer à la nurserie. "On est sur la fin du cycle scolaire ici. L'année prochaine, il va rentrer à l'école française et anglaise", explique-t-elle. Dans ce nouvel établissement bilingue, le futur grand frère suivra des cours en anglais le matin et en français l'après-midi, "pour qu'il apprenne les deux langues".

Rappelons que Nabilla et Thomas Vergara ne connaissent pas le sexe de leur deuxième enfant. Mais la belle a partagé une échographie 3D permettant de découvrir le visage de ce petit frère ou cette petite soeur pour Milann. "On a eu de très très belles images du bébé, c'était magnifique. On voit bien son visage, je trouve qu'il ressemble beaucoup à son frère. C'est la dernière fois qu'on le voit avant qu'il naisse. Voilà, bientôt 4, c'est que du bonheur", a-t-elle lancé sur Snapchat. Peut-être suivra-t-il les traces du très avancé Milann...