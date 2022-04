Nabilla de retour à la télé : un nouveau projet fou, "ça va être lunaire !"

Par Liane Lazaar Rédactrice Liane Lazaar est rédactrice web rattachée au pôle TV de Purepeople.com. Elle connaît autant le parcours de Jean-Pierre Pernaut sur TF1 que les derniers rebondissements des candidats de télé-réalité et a un goût prononcé pour les histoires de coeur.

Enceinte de son deuxième enfant et à l'approche du terme, Nabilla n'en oublie pas ses projets professionnels. Elle vient d'ailleurs d'annoncer le lancement prochain d'une nouvelle émission romantique, dont l'animation lui a été confiée. Et le format est complètement inédit et inattendu.

Ces derniers jours ont été pour le moins mouvementés pour Nabilla ! La femme de Thomas Vergara a effectué plusieurs visites à l'hôpital. D'abord pour son fils Milann (2 ans) qui rencontrait des difficultés à respirer, puis pour elle-même suite à une grande chute de tension, alors qu'elle est enceinte de son deuxième enfant. Mais ce mardi 12 avril 2022, c'est enfin une bonne nouvelle qu'elle a pu annoncer à ses abonnés. La superstar aux millions d'abonnés sur les réseaux a été choisie pour animer une toute nouvelle émission ! En effet, la plateforme Amazon Prime Video l'a sollicitée pour présenter Cosmic Love, un programme de dating dans lequel des célibataires cherchent l'amour en fonction de leur signe astrologique. Pour l'heure aucun autre détail n'a été rapporté ni par Nabilla ni par Amazon, notamment concernant la date de diffusion ou encore le lieu du tournage. Impossible d'ailleurs de savoir si Nabilla a enregistré les épisodes enceinte ou si cela remonte à avant le début de sa grossesse. Mais une chose est sûre, la jolie brune de 30 ans a hâte de partager son expérience avec sa communauté fidèle. "Nouvelle aventure mes babes, tellement hâte. Ça va être lunaire", a-t-elle écrit en story pour lever le voile sur ce projet inédit. La belle histoire entre Nabilla et Amazon Prime Vidéo se poursuit donc. Entre eux, tout a commencé en 2020. À l'époque, la plateforme avait déjà fait appel aux services de la jeune maman pour animer Love Island, la version française du programme britannique qui a été tourné en Afrique du Sud. Nabilla aurait alors touché un sacré pactole, "l'un des plus gros cachets jamais signés pour une animatrice" assurait Maxime Gueny, à savoir "près d'un million d'euros". Et puis, en 2021, elle a fait confiance à Amazon pour réaliser son docu-réalité centré sur les préparatifs de son mariage avec Thomas. À travers les épisodes, ses fans avaient également l'occasion de se replonger dans son histoire d'amour tumultueuse avec le candidat de télé-réalité, marquée par la tristement célèbre affaire du couteau.