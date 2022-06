Nabilla Benattia bluffée par son bébé Leyann : ses grosses différences avec son frère Milann

Le 5 juin 2022, Nabilla Benattia a donné naissance à son deuxième fils. Un petit garçon que son mari Thomas Vergara et elle ont prénommé Leyann. Et, comme elle l'a confié en vidéo sur Snapchat, ce vendredi 24 juin, il est bien différent de son frère Milann (2 ans).

Après avoir passé quelques semaines à Paris pour son accouchement, Nabilla Benattia a quitté la capitale le 23 juin avec son époux et ses deux enfants pour une destination que l'on ne connaît pas. La belle brune de 30 ans doit tourner une nouvelle émission. Après Love Island, on lui a confié les rênes de Cosmic Love, un programme de dating dans lequel des célibataires cherchent l'amour en fonction de leur signe astrologique. Tout comme son émission précédente, c'est sur Amazon Prime Video que le public pourra la découvrir. Si pour l'heure, elle ne peut pas en dire trop, elle s'est confiée sur son voyage qui s'est passé sous les meilleurs auspices.

"Je ne vous ai pas fait d'update concernant le vol mais ça s'est relativement bien passé. C'était un vol de deux heures. Mon fils Leyann ne pleure jamais, c'est officiel. Il n'a pas pleuré au décollage, pendant le vol ou à l'atterrissage. Je pense que mes deux fils vont être très différents. Milann je me souviens quand on était rentrés à Dubaï avec lui, il avait à peu près le même âge, et pendant le vol tout le monde nous regardait. On était devenus les gens détestables. Nous-mêmes quand il y avait un bébé avant qu'on devienne parents ça nous saoulait", a tout d'abord confié Nabilla Benattia.

Elle est consciente que c'est un peu tôt pour juger, car Leyann n'a que quelques jours. Elle constate malgré tout que "plein de choses" sont différentes. "Milann pleurait tout le temps quand je le posais dans le lit ou quand il perdait sa tétine. Leyann s'en fout s'il perd sa tétine. Il peut très bien rester sans d'ailleurs", a-t-elle conclu le sujet. Puis elle a une fois de plus évoqué son corps post-grossesse. La jeune femme, qui avait pris 20 kilos lors de sa deuxième grossesse, est plutôt contente de sa silhouette actuelle. Elle "dégonfle petit à petit" et se dit que cela prendra le temps qu'il faudra pour qu'elle soit de nouveau à l'aise dans son corps. "J'ai un peu de vergetures sur les fesses mais on verra ça plus tard", a-t-elle notamment précisé.