Nabilla, 6 mois de son fils Leyann, son sosie : les internautes crient au "ridicule"

Dans sa petite salopette en jean, Leyann prend la pose sous des ballons bleus et une moitié de gâteau, symbole de ce demi-anniversaire que Nabilla a voulu lui organiser. Pour faire la fête chez les Vergara, toutes les occasions sont bonnes. Au grand dam des internautes : "Le pâtissier a dû halluciner de devoir faire un demi-gâteau pour un demi-anniversaire", "aucun intérêt pour lui de fêter ses 6 mois", "ridicule, un anniversaire à 6 mois, et pourquoi pas à 6 semaines", "Bientôt un anniversaire chaque jour, n'importe quoi."

La fête de Nabilla

Décidément, il semblerait que Nabilla enchaîne les déconvenues ces derniers temps. Il y a quelques jours, elle dévoilait sur les réseaux sociaux les images de sa magnifique villa de Dubaï décorée en mode Noël pour les fêtes de fin d'année. Si les installations ont de quoi impressionner, elles n'ont malheureusement pas plu à tout le monde. En effet, les nombreuses guirlandes lumineuses installées sur les murs, dans le sapin et aux quatre coins de l'immense demeure ont fait tiquer les internautes.

À l'heure où la sobriété énergétique est de rigueur et où des coupures de courant menacent de nombreux Français, voir Nabilla étaler toutes ces belles décorations est loin d'avoir fait briller sa réputation : "T'allumes la TV et on te parle de coupure d'électricité pendant 2 heures à partir de janvier et puis il y a eux...", "Vive l'écologie", "Ah c'est pour ça qu'on doit mettre le chauffage à 19 degrés en France en fait", "T'es sérieuse ? T'as pas envie d'aider ton prochain plutôt que de gaspiller autant d'énergie inutile ? T'as pas l'impression que les gens plus aisés devraient aider les gens dans le besoin ? A croire que plus on a d'argent et plus on en oublie sa valeur." L'avantage dans l'histoire, c'est que Nabilla ne devrait pas avoir besoin de chauffage : la voilà rhabillée pour l'hiver.