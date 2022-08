Nabilla, son fils Leyann lui rend déjà la vie dure : "On est sur un très gros caractère !"

Déjà presque deux mois que le quotidien de Nabilla, son époux Thomas Vergara et leur aîné Milann (2 ans) a été bouleversé. En effet, le 5 juin 2022, la belle brune de 30 ans a donné naissance à son deuxième enfant, un adorable petit garçon prénommé Leyann. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que passer d'un à deux bébés demande une sacrée énergie ! Ce mardi 2 août 2022, l'ancienne candidate de télé-réalité devenue influenceuse, animatrice et véritable business woman évoque sa nouvelle vie avec un petit Leyann déjà bien affirmé.

Alors qu'elle porte son petit dernier dans les bras, Nabilla se livre à coeur ouvert. "Comment ça va aujourd'hui ?", lance-t-elle à Leyann. Et de répondre à la place de son nouveau-né : "On crie sur sa maman, on n'est pas content, on lui fait pipi dessus quand elle change la couche, on lui tire les cheveux... On sait se faire entendre ici. Là on est sur un très gros caractère, je crois que c'est un peu du mien." Une chose est sûre, entre Milann qui est très éveillé et s'amuse même à faire des blagues à ses parents et Leyann qui semble tenir du caractère bien trempé de sa mère, Nabilla et Thomas Vergara ne vont pas s'ennuyer dans les années à venir !

Rappelons qu'après avoir été un couple pendant près de dix ans, puis un trio avec Milann pendant deux ans, les amants terribles des Anges de la télé-réalité (saison 5, en 2013) forment une belle petite famille de quatre depuis l'arrivée de Leyann. Et chacun a besoin de temps pour s'adapter à ce nouveau rythme. Fin juillet, alors que la petite tribu venait de prendre l'avion pour rentrer à la maison à Dubaï, après un accouchement à Paris, Nabilla révélait avoir rencontré quelques "galères". Et c'est là que Nabilla a réalisé qu'elle était désormais maman de deux enfants. "Je me suis fait juger dans l'avion, Leyann faisait que crier, j'avais trop honte, je suis devenue la personne que les gens détestent dans l'avion... Je retire tout ce que j'ai pu dire sur les gens qui avaient des bébés qui criaient, je n'aurais jamais dû souffler, j'ai été punie", avait-elle déclaré. Et de reconnaître qu'elle n'était "pas prête", ne se sentait "pas du tout à la hauteur" avant de préciser qu'elle n'avait "pas encore les repères, les réflexes de deux". Ce n'est qu'une question de temps !