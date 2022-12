Nabilla dévoile l'intérieur de son immense maison : sa déco de Noël crée un véritable scandale !

Il y a ceux qui sont obligés de chauffer leurs maisons, leurs bureaux et toutes leurs pièces de vie à 19° maximum. Et il y a Nabilla Benattia. Apparemment, à Dubaï, personne n'impose aux citoyens de limite, ni en terme de chaleur, ni en terme de rien. Sur son compte Instagram, la jeune maman a partagé une vidéo, le 1er décembre 2022, sur laquelle on découvre sa très grande et luxueuse maison, décorée pour la saison des fêtes. Guirlandes électriques par milliers, statues géantes du Père Noël, tables prêtes à recevoir, ampoules, boules et tout ce qui semble être de rigueur... l'épouse de Thomas Vergara n'a rien oublié pour combler ses deux fils, Milann, 3 ans et Leyann, né en juin 2022, qui va vivre tout ceci pour la première fois.

Et quelle première fois ! "C'est la saison, écrit Nabilla Benattia sur les réseaux sociaux. Ca vous plaît ?" En tendant cette perche immense, l'influenceuse ne pensait peut-être pas être tant critiquée. Dans ses commentaires, presque personne ne parle de sa folle décoration de Noël, mais chacun a une pensée pour la crise écologique actuelle. Difficile, d'ailleurs, de savoir si ses fils auront droit à une visite du bonhomme en rouge... ou si c'est le Père Fouettard qui viendra leur laisser un morceau de charbon en guise d'offrande, le matin du 25 décembre. Milann, l'aînée de Nabilla et de Thomas Vergara, adopte actuellement un drôle de comportement, pas au goût de sa mère.