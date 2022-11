Nabilla inquiète pour Milann qui fait "des choses très étranges" : "J'étais sous le choc"

Nabilla Benattia est une maman comblée. Avec son époux Thomas Vergara, ils ont eu deux fils : Milann (3 ans) et Leyann (5 mois). Elle les dévoile sur les réseaux sociaux et à partager son quotidien avec ses abonnés pour le meilleur, mais aussi pour le pire.

En effet, l'ancienne candidate de télé-réalité n'hésite pas à dévoiler quand cela ne va pas ou quand elle est mécontente. Pour preuve, le 9 novembre 2022, Nabilla a révélé qu'elle était inquiète pour son fils Milann à la suite d'une bêtise. "Je ne sais pas trop quoi faire. Clairement, mon fils, je n'ai jamais eu de problèmes avec lui. Et là depuis que je l'ai mis l'école, il fait des choses très étranges", a confié la belle brune de 30 ans dans un premier temps. Les internautes ont ensuite pu la voir discuter avec le petit garçon. Elle lui demande pour quelle raison il avait fait un geste qu'elle n'a pas précisé. Puis elle a lancé face à son fils qui était silencieux et triste de se faire gentiment remonter les bretelles : "Dis moi pourquoi tu as craché ? Quelqu'un a fait ça à l'école ?" Le frère de Leyann a donc avoué à sa maman que c'est un certain Marcel qui avait fait ça. "Tu sais que tu ne peux pas cracher ? Tu ne recommenceras jamais ? Ce n'est pas joli de cracher tu sais ? On va discuter toi et moi", l'a-t-elle sermonné. Il a alors promis de ne plus jamais le faire.

"Clairement, il a été au foot, ça se passait très bien. Tout d'un coup, le prof m'appelle et me dit qu'il aurait craché sur un enfant pour jouer. Il ne m'a pas fait un appel au secours, il m'a juste envoyé un message pour me le signaler. Ce n'est pas très joli. Comme je ne l'ai jamais vu faire ça de mes propres yeux, j'étais sous le choc. Donc là j'essaie de comprendre pourquoi il a fait ça au lieu de m'énerver. J'essaie de comprendre l'enfant. Là il me dit qu'il a appris ça à l'école. Je lui ai déjà expliqué mais je vais lui redire que ce n'est pas parce qu'on voit des choses à l'école qu'on peut faire pareil. Et on va voir s'il recommence. Il m'a donné sa parole. Et c'était la première fois, je ne vais pas non plus être trop dure", a ensuite déclaré Nabilla Benattia qui n'a tout de même pas caché son agacement.