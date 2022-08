"Je ne m'en suis pas remise" : Nabilla Benattia fait une grande révélation sur son fils Leyann

Même en vacances, Nabilla Benattia ne délaisse pas ses fans. L'ancienne star de télé-réalité continue à donner de ses nouvelles sur son compte Snapchat. Et ce lundi 8 août 2022, c'est un tendre moment partagé avec Leyann (2 mois) qu'elle a dévoilé.

La belle brune de 30 ans a publié une vidéo au cours de laquelle son mari Thomas Vergara porte le frère de Milann (2 ans et demi). Et d'un coup, leur bébé se met à sourire. De quoi émerveiller la mère de famille. "Regardez il fait un sourire. Maintenant il fait des sourires, c'est trop beau", a-t-elle tout d'abord lancé. Nabilla Benattia a ensuite poursuivi, face à la caméra de son téléphone : "Il nous a fait le premier sourire il y a une semaine. Je ne m'en suis pas remise. Et depuis il nous fait des sourires de temps en temps. On est heureux."

Fin juillet, c'est un gros cap de son fils Milann que Nabilla Benattia et Thomas Vergara partageaient. Après avoir dévoilé des images de la luxueuse villa dans laquelle ils allaient passer leurs vacances, le charmant brun de 35 ans a filmé son fils aîné dans la piscine. A seulement deux ans, le petit garçon arrivait à nager sans brassards. Il avançait sans trop de peine vers sa maman qui l'attendait, avec un grand sourire aux lèvres. "Milann est en train de franchir un cap. Il s'entraîne à nager. Il y arrive sans brassards et sans gilet", confiait le beau brun de 35 ans pendant qu'il immortalisait ce beau moment en famille.

Si Nabilla partage le meilleur avec sa communauté, elle n'hésite également pas à dévoiler certains moments plus difficiles. Pour preuve, elle a reconnu avoir vécu un trajet en avion très compliqué pour se rendre sur son lieu de vacances. "Je me suis fait juger dans l'avion, Leyann faisait que crier, j'avais trop honte, je suis devenue la personne que les gens détestent dans l'avion... Je retire tout ce que j'ai pu dire sur les gens qui avaient des bébés qui criaient, je n'aurais jamais dû souffler, j'ai été punie", avait-elle notamment confié le 27 juillet dernier. Et le 2 août dernier, elle a expliqué que Leyann avait déjà un caractère bien affirmé. "On crie sur sa maman, on n'est pas content, on lui fait pipi dessus quand elle change la couche, on lui tire les cheveux... On sait se faire entendre ici. Là on est sur un très gros caractère, je crois que c'est un peu du mien", déclarait-elle.