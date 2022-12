Louane en crop top et mini-jupe en velours : séparée de Florian Rossi mais sexy pour "Emily"

Louane a eu le plaisir d'être invitée à l'avant-première mondiale de la saison 3 d'Emily in Paris, le show qui cartonne sur Netflix et qui revient le 21 décembre prochain. Une prestigieuse soirée s'est déroulée au sein de la capitale française ce 6 décembre 2022, au théâtre du Champs-Elysées. Pour le décor, l'organisation a fait le choix du café parisien typique et sa rue pavée pour accueillir toute la distribution. Un événement de taille qui a ravi la chanteuse française, elle qui se trouve si loin de son amoureux Florian Rossi actuellement.

L'interprète de Jour 1 a eu récemment le plaisir de se rendre outre-Atlantique avec sa petite Esmée pour suivre son compagnon et père de sa fille à New York ou encore au Canada pour les performances de l'artiste qui collabore avec Stromae. Cependant, elle ne pouvait pas accompagner son amoureux durant tout son long périple et elle a fait son retour en France où elle a notamment fêté son 26e anniversaire et prépare la sortie de son nouvel album Sentiments. Ce mardi, c'est pour la série aussi clichée que savoureuse que l'artiste a fait le déplacement, dans un look stylé : crop top et mini-jupe noirs en velours, avec un long manteau et un sac à main Dior pour affronter le froid.

En attendant Emily...

En story, Louane a partagé des instants de la projection d'Emily in Paris. On peut ainsi apprécier la chanson Mon Soleil de la chanteuse et actrice Ashley Park, alias Mindy Chen, interprétée en live par une équipe de choc ou encore la grande complicité de la chanteuse avec la comédienne Camille Razat qui fait partie du cast de la série et qui a osé un look audacieux couleur crème.

Camille Razat, venue avec son compagnon Etienne Baret, a posé avec ses collègues du show, à savoir Lily Collins évidemment, Philippine Leroy-Beaulieu, Lucien Laviscount, Lucas Bravo, Ashley Park, Bruno Gouery, William Abadie, Samuel Arnold mais également Kate Walsh. Une belle brochette stylée de stars qui brille dans la nuit étoilée de Paris.