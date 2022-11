Louane blasée et "coincée" : belle galère lors d'un voyage avec sa fille Esmée et Florian Rossi

Louane était ravie de voyager à l'autre bout du monde, en Amérique précisément, pour suivre son amoureux Florian Rossi. En effet, celle qui va dévoiler l'album Sentiments le 9 décembre a emmené leur fille Esmée avec elle pour traverser l'Atlantique afin d'assister aux prestations de Stromae dont Florian Rossi est l'un des fidèles musiciens. Sur Instagram, la chanteuse de 26 ans a ainsi partagé des images d'un show impressionnant dans la grande et mythique salle du Madison Square Garden de New York et lui avait témoigné tout son amour en écrivant "Amore mio" ("mon amour à moi") sur l'image.

Cette expédition familiale ne s'est pas limitée aux Etats-Unis puis que Louane, Florian Rossi et leur fille de 2 ans et demi se sont envolés pour le Canada et Montréal car Stromae va s'y produire pour plusieurs dates, lui-même accompagné de sa femme Coralie Barbier. Une belle aventure pour celle qui a été récemment vue aux NRJ Music Awards en compagnie de Yungblud - avec qui elle a signé le duo Tissues - et qui a pu rendre hommage à la légende vivante qu'est Renaud sur scène. Affublée d'une nouvelle coupe de cheveux, un carré, qui lui va à ravir, elle a mis de côtés ses missions professionnelles pour passer du temps avec son chéri dont la carrière est aussi réjouissante. Et c'est ensemble qu'ils ont pu fêter l'anniversaire de Louane ce 26 novembre.

Blasée !

Cependant, ce séjour a connu un rebondissement malencontreux. L'interprète de Secret, qu'elle a écrit pour sa fille, l'a dévoilé en story sur Instragram le 28 novembre : "Qui est coincée à Montréal sans passeport ?" En photo, on peut la voir le visage blasé. Une belle galère pour la star et avec une fillette, ce genre d'incidents peut s'avérer très embêtant. Pour passer son temps, on sait qu'elle a pu surfer sur les réseaux sociaux, notamment sur le compte fan de Taylor Swift, au regard de la publication qu'elle a partagée sur les innombrables prix que la chanteuse américaine reçoit régulièrement !