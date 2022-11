Louane en brassière et jupe d'écolière aux NRJ Music Awards, elle se lâche à des milliers de km de son boyfriend !

Louane ne cesse de nous surprendre côté look ! Déjà sur le plan capillaire, la jeune femme - qui fêtera ses 26 ans le 26 novembre prochain - opte désormais pour une coupe au carré qui lui va à ravir ! C'est avec cette nouvelle coupe qu'elle a participé le 3 novembre dernier au showcase du lancement de l'album Ego de son amie et chanteuse Chilla. La compagne de Florian Rossi avait fait sensation avec un ensemble veste et pantalon rose et rouge avec un crop top noir sous la veste qui laisse apparaître une partie de son ventre. Elle en a même profité pour prendre la pose avec Doc Gynéco également présent (voir le diaporama).

Une Louane toute en noire aux NRJ Music Awards

Et c'est avec un autre look que Louane est apparue ce vendredi 18 novembre lors de la cérémonie des NRJ Music Awards présentée par Camille Combal et diffusée sur TF1 et en simultané sur NRJ. Son chéri Florian Rossi, père de sa fille Esmée, n'ayant pas pu être présent à ses côtés pour cause de tournée aux Etats-Unis avec Stromae, la chanteuse a pris la pose aux côtés de son ami et chanteur Yungblud, de son vrai nom Dominic Harrison. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Louane s'est totalement lâchée côté look : veste et brassière noire, jupe d'écolière, bottes noires et chaînes autour du cou... La chanteuse arborait un vrai look emo qui lui allait comme un gant ! De son côté, son acolyte portait un costume gris à rayures très vintage avec des bretelles et une chemise blanche. Des looks qui sont à l'image de leur titre Tissues qu'ils ont interprété sur la scène du Midem de Cannes. Décidément, les NRJ Music Awards ont des allures de Fashion Week !

En tout cas, sur Instagram, les nombreux abonnés de Louane semblent valider le look de Louane et son impressionnant duo avec le jeune Yungblud à en croire les quelques commentaires sur ce post ci-dessous : "Une tuerie !!!", "Les meilleurs", "Belle prestation", "Votre duo est incroyable", "C'était énorme".