Renaud affaibli aux NRJ Music Awards, les fans inquiets mais Louane l'épaule

L'année 2023 s'impose d'ores et déjà comme celle des grands chanteurs français. Après Michel Sardou et Michel Polnareff, c'est maintenant Renaud qui annonce une tournée intitulée Dans mes cordes qu'il jouera dans toute la France l'an prochain.

Une tournée "en toute intimité" qui débutera à La Scala d'Avignon le 24 janvier pour s'achever aux Francofolies de la Rochelle les 14 et 15 juillet prochains. Le chanteur donnera également quelques concerts de prestige à la Scala de Paris le 9 et 10 mai, au Casino de Paris les 26 et 27 mai ainsi qu'à l'Olympia les 30 et 31 mai. Cette tournée marque aussi le grand retour sur scène de Renaud depuis son Phénix Tour en septembre 2017. Sur Instagram, les nombreux fans du chanteur en sont heureux à en croire les quelques commentaires : "La plus belle nouvelle du mois. J'espère qu'il y a des carrés VIP car je prendrai la plus belle place", "C'est vraiment la meilleure nouvelle de l'année youhou", "Le seul chanteur toujours capable de faire salle comble sans chanter." La billetterie s'ouvre ce lundi 21 novembre.