Renaud : Pourquoi sa relation avec son fils Malone s'est "compliquée" ?

En 1999, Renaud croisait pour la première fois le regard de Romane Serda. Ensemble, les amoureux sont devenus parents d'un petit garçon prénommé Malone né le 14 juillet 2006, un an après leur mariage et une semaine après le décès du père de Renaud. Cinq ans plus tard, le couple se sépare. Parti vivre avec sa maman suite à la séparation de ses parents, le jeune Malone ne voit que très rarement son père. Une relation plus compliquée se met alors en place, teintée de distance et de trop longs silences.

Interviewé par Paris Match en 2019, l'interprète du titre Mistral Gagnant expliquait : "Je ne suis pas le père parfait. Il vit avec sa mère, moi je suis la majorité du temps dans le Sud. Ça complique les choses entre nous." Alors en pleine promotion de son album Les mômes et les enfants d'abord, le chanteur révélait que cette nouvelle création artistique était d'ailleurs dédiée à son fils, dont l'absence lui pesait tant. "Ce disque est une façon de lui raconter mes fantasmes, mes amours, mes amis. Ma vie aussi..." confiait-il avec affection et nostalgie. Le chanteur de 69 ans révélait même avoir fait écouter cet album à son fils : "Il l'adore. Il y a beaucoup de lui dedans."

N'éprouvant par ailleurs aucune rancoeur contre son ex-femme Romane Serda, Renaud a divorcé en 2011 de la mère de Malone. Interviewée par Paris Match, celle-ci racontait les raisons de leur séparation. Bouleversé par le décès de son père, Renaud était à l'époque très fragile psychologiquement souvent victime de "crises de parano". "Il était convaincu d'être espionné par les Soviétiques confiait-elle. J'avais l'impression de vivre avec deux enfants. (...) J'ai compris que, pour Malone, pour moi, il fallait qu'on se sépare."

Soudés et complices, l'ancien couple a su garder de très bonnes relations pour le bien-être de leur fils. "Il est le père de mon fils, il est ma famille", ajoutait Romane Serda avec beaucoup de tendresse pour le chanteur qui l'avait draguée en lui adressant un petit mot au moment de leur rencontre : "Je veux vous écrire douze chansons".

Pour rappel, Renaud est également père d'une fille prénommée Lolita née le 9 août 1980, fruit de son amour avec Dominique Quilichini.