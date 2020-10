Romane Serda : Son compagnon "effacé" par Renaud, très présent et possessif

Bien qu'ils soient séparés depuis près de 10 ans, Romane Serda et Renaud sont restés très proches. Non seulement les ex-amants entretiennent de bonnes relations au nom de leur fils Malone (14 ans), mais la chanteuse s'occupe encore "énormément" de son ancien compagnon. Mère et fils sont d'ailleurs partis dans le Sud pour rendre visite à Renaud, suite à son rapide passage dans une clinique de Montpellier début octobre. Des rapports étroits qui ne sont pas sans faire de l'ombre à celui qui partage aujourd'hui sa vie.

A l'occasion de la sortie de son autobiographie À la vie à l'amour (édition Harper Collins), sortie le 7 octobre 2020, Romane Serda a accordé une nouvelle interview à Purepeople.com. Un entretien durant lequel l'interprète de 49 ans nous a expliqué pourquoi son ex-mari occupe aujourd'hui encore une place de choix dans sa vie : "On est toujours super proche, on se connaît depuis 20 ans (...). Je m'occupe encore énormément de Renaud, des choses qu'il reçoit, je vais chercher son courrier... C'est normal pour moi." Une relation particulière qui éclipse quelque peu la présence de l'homme qui vit aujourd'hui avec la chanteuse : "Que je sois associée à lui [Renaud] constamment dans la presse, ça l'efface en quelque sorte. Quand les gens sont au courant que je suis avec lui, ils viennent le voir et lui disent : 'C'est pas trop compliqué d'être transparent ?'"

L'interprète de Mistral gagnant lui-même ne cherche pas à connaître le compagnon de son ex-épouse. "Ils ne se connaissent pas. Renaud est toujours un peu possessif avec moi, ça l'énerve, nous a confié Romane Serda, quelque peu amusée. "Quand je lui téléphone [son compagnon], il dit avec sa voix là... 'C'est encore ton mec ?' (...). Il aime bien être le seul, l'exclusif. C'est ce qu'il est de toute façon, le seul et l'unique. J'ai un enfant avec lui, on a été mariés... Mais je passe aussi à autre chose, et je suis heureuse d'évoluer aussi."

Place à l'amour discret

Avec cette autobiographie, Romane Serda s'est efforcée de "regarder en arrière pour mieux voir devant". Une sorte de bilan à l'approche des 50 ans, qui évoque bien plus que son histoire avec Renaud, et grâce auquel elle tire des leçons pour l'avenir. "Je ne sais pas si, aujourd'hui, je retournerais dans cette histoire là par exemple, a-t-elle ajouté, faisant référence à son mariage avec le père de son fils. J'ai d'autres attentes en amour, notamment dans le partage."

Pour ce qui est de sa vie de couple avec son actuel compagnon, place désormais à la discrétion : "J'ai décidé de ne pas exposer ma vie, ni mon fils, ni mes rencontres amoureuses... Je suis mieux comme ça (...). Avec Renaud, c'était une évidence, puisqu'on est tous les deux des personnalités publiques. Donc c'était normal, plus logique. On avait un duo ensemble, on travaillait ensemble, il faisait mes textes... Aujourd'hui, je n'en vois pas l'intérêt."