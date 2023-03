"Ça ne va qu'en s'empirant" : Romane Serda en larmes, l'ex de Renaud craque en abordant un sujet délicat

À 52 ans, Romane Serda est une femme épanouie : maman d'un adolescent, Malone, qui aura 17 ans le 14 juillet prochain, l'ex-femme de Renaud profite de la vie et de sa jolie carrière, notamment dans la chanson. Mais il y a quelques années, elle a traversé l'enfer, un passage de sa vie dont elle a accepté de parler ce mercredi 22 mars chez Jordan Deluxe...

Invitée dans Chez Jordan, en effet, elle a accepté de répondre à toutes les questions, notamment celles sur la nouvelle compagne du chanteur dont elle a partagé la vie pendant plus de dix ans. Mais aussi sur un ex-compagnon, "juste après Renaud", qui lui a "tapé dessus", selon le présentateur. Des gestes gravissimes qu'elle a confirmés et dont elle a bien voulu parler.

Ce qui n'arrive pas souvent : "Je le dis mais ça reste difficile hein ! C'est au bout d'un long... je n'avais pas envie de faire pitié non plus", s'est-elle justifiée, avant que son interlocuteur ne remette les choses à leur place : la violence n'était pas sa faute, elle n'en était qu'une victime. Mais au moment où celui-ci a évoqué la peine dont l'homme a écopé, elle a craqué et s'est mise à pleurer.

"En fait, c'est des trucs que l'on n'oublie pas", a-t-elle expliqué, des larmes coulant sur les joues. Avant de tenter de reprendre ses esprits : "J'ai pas envie de chialer, moi, ça m'énerve". Et d'expliquer ce qu'elle conseillerait à toutes les femmes dans la même situation : "Au premier signe, il faut partir, parce que ça ne va qu'en s'empirant. J'aurais dû prendre conscience".

"La violence psychologique"

Un regret difficile surtout qu'elle sait qu'elle a été sous emprise : "Ça arrive une fois, tu prends conscience que ça ne doit pas arriver, jamais. Après, il y a aussi la violence psychologique [...] T'es pris dans un engrenage, où tu te dis que tu ne vaux rien", a-t-elle difficilement expliqué, très émue. La jeune femme a ensuite confirmé que son agresseur n'avait pris qu'une peine de 2000€, un montant "risible", "ridicule" pour des actes dont "on ne guérit jamais".

Elle a en effet raconté que des choses étaient détruites chez elle : "Y a un travail, tu tombes sur des gens qui sont plus ou moins pervers, narcissiques [...], qui sont très nocifs, très toxiques, qui te marquent". Heureusement, la jeune femme peut désormais s'appuyer sur son fils Malone, toujours présent pour elle, particulièrement en grandissant. Et sur son nouveau compagnon, un homme "adorable" selon Jordan Deluxe. Et qui, cette fois, l'aide et l'aime véritablement !