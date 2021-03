Romane Serda violemment "bastonnée" par un ex-compagnon : son récit choquant

Invitée sur le plateau de Touche pas à mon poste ce 10 mars 2021, Romane Serda est revenue sur les terribles violences conjugales dont elle a été victime il y a quelques années. En toute franchise, l'ex-épouse de Renaud a confié avoir frôlé la mort sous les coups d'un compagnon dont elle préserve l'identité. Une douloureuse expérience qu'elle avait déjà évoquée dans son livre, À la vie à l'amour (édition Harper Collins), sorti le 7 octobre dernier.

Pour éviter que l'on identifie ce "vrai conna**", Romane Serda préfère ne pas dater cette sombre période de sa vie personnelle, même si elle dit avoir "bien envie de cracher son nom de mer**" : "Lui sait. Ça suffit. Ça ne sert à rien. Je ne fais pas une guerre personnelle", a ajouté la chanteuse de 50 ans. Après avoir "laissé passer" des claques, dans l'espoir qu'il finisse par comprendre, la situation a pris une tournure dramatique le jour où elle a décidé de le quitter : "Il est minuit, je dormais, et ça s'est mal passé. Mon fils dormait quant même au-dessus [Malone, né en 2006 de sa relation avec Renaud]."

Romane Serda se souvient qu'elle était alors dans l'incapacité de marcher après avoir été opérée des deux pieds. Selon elle, ce "pervers narcissique" l'aurait poussée par terre avant de la "bastonner" au point qu'elle ne sente plus rien. Une agression "terrifiante" pendant laquelle elle a pensé mourir sous les coups de ce compagnon, qui l'a ensuite laissée à terre, complètement sonnée, avant de l'empêcher d'appeler les secours en cachant le téléphone. Finalement, Romane Serda a porté plainte et l'homme a été condamné à 2000 euros d'amende et trois ans de prison avec sursis. "Il m'écrit mais je ne lui réponds jamais (...). Je vais le bloquer."

L'interprète confie avoir mis du temps à se reconstruire. Après plusieurs années de célibat, Romane Serda a pu refaire confiance à un homme, qui partage aujourd'hui sa vie. Un compagnon qu'elle avait déjà évoqué avec Purepeople.com en octobre dernier, et dont elle préfère encore une fois préserver l'identité. "J'ai décidé de ne pas exposer ma vie, ni mon fils, ni mes rencontres amoureuses... Je suis mieux comme ça, avait-elle expliqué. Avec Renaud, c'était une évidence, puisqu'on est tous les deux des personnalités publiques. Donc c'était normal, plus logique. On avait un duo ensemble, on travaillait ensemble, il faisait mes textes... Aujourd'hui, je n'en vois pas l'intérêt."