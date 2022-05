"Il fallait qu'on se sépare" : Romane Serda révèle les raisons de son divorce avec Renaud

Il n'aura même pas fallu un quart de seconde à Renaud pour tomber sous le charme de Romane Serda le jour de leur rencontre à la Closerie des Lilas en 1999. Le chanteur prend son mal en patience avant de voir la jeune femme céder à l'appel de l'amour. Les premières années se passent bien. Elles débouchent d'ailleurs sur un mariage express à Las Vegas avant de passer devant monsieur le maire en France en 2005. L'année suivante, Renaud et Romane Serda deviennent parents d'un petit garçon, Malone. Le calme avant la tempête.

En 2011, Renaud et Romane Serda divorcent, après six ans de vie maritale. Une décision difficile à prendre mais nécessaire pour le bien de tout le monde d'après les dires de l'artiste de 51 ans à Paris Match en 2020. À l'époque de leur rencontre, Romane Serda est consciente que Renaud lutte contre de vieux démons mais ne se doute pas une seconde qu'ils s'inviteront un peu plus tard dans leur vie de couple : "Je voyais qu'il n'allait pas bien. Mais sous ses airs grognons, j'ai découvert un homme drôle, tellement attachant. On part sur un coup de tête en Italie, on vit librement, précise-t-elle. Je comprends qu'il lutte contre ses démons. Il essaie, par exemple, de ne pas boire pendant six jours. Mais très vite, il compte les heures avant le septième."

Plus le temps passe, plus le comportement de Renaud devient problématique aux yeux de son épouse Romane Serda. Le chanteur se met à avoir des crises de paranoïa, "convaincu d'être espionné par les Soviétiques". L'impression d'avoir "deux enfants" à charge, "un à qui je devais tout apprendre, un autre de 55 ans qui demandait sans cesse que je m'occupe de lui, qui avait un besoin permanent d'être au centre de l'attention." C'est ainsi que la décision de mettre un terme à leur mariage s'est avérée inévitable : "J'ai compris que, pour Malone, pour moi, il fallait qu'on se sépare."

Romane Serda et Renaud Séchan sont certes divorcés mais continuent d'entretenir un lien fort. Pour leur fils de 16 ans mais pour leur bien-être également. Malgré tout, la maman de Malone garde une énorme place dans son coeur pour celui qu'elle a tant aimé : "Il est le père de mon fils, il est ma famille. Il sait que je serai toujours là pour lui, même s'il a fallu du temps pour accepter l'idée que j'aie un autre homme dans mon existence." Même auprès d'un autre, Romane sera toujours un peu Morgan de Renaud. Le meilleur des cadeaux qu'il puisse avoir la veille de ses 70 ans...