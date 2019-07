Renaud privé de son fils Malone par Romane Serda ? Elle répond aux rumeurs

Il n'aura pas fallu attendre longtemps avant que Romane Serda ne donne sa version des faits. Le 21 juillet 2019, la chanteuse et ex-femme de Renaud a en effet contacté Paris Match pour démentir des rumeurs affirmant qu'elle empêchait le chanteur de voir leur fils Malone, qui a fêté ses 13 ans le 14 juillet dernier.

"Évidemment, tout cela est archifaux, a-t-elle répondu à nos confrères. Nous venons même de passer deux jours avec lui." Tout est parti du témoignage d'un soi-disant proche auprès de Voici le 19 juillet dernier. Il avait affirmé que lorsque Renaud voulait "voir Malone, elle [Romane Serda, NDLR] met[tait] des semaines à lui répondre. Elle fait barrage". Malgré tout, cette source assure que l'interprète de 67 ans et père de Lolita (38 ans), qui lutte toujours contre son addiction à l'alcool, est compréhensif : "C'est dur, mais avec ses nombreuses rechutes, il comprend aussi qu'elle ait du mal à lui faire confiance."

Un éloignement que Renaud avait lui-même évoqué lors de son entretien accordé au Parisien le 13 juillet dernier : "Je ne le vois pas beaucoup. On est loin. Il est à Paris et je suis de plus en plus ici [à L'Isle-sur-la-Sorgue, NDLR]. Il va avoir 13 ans, il fait de la guitare, de la batterie et de la poterie, et très bien", avait-il affirmé, tout en dévoilant son nouveau tatouage sur le mollet : celui du visage de Malone. C'est d'ailleurs ce tatouage que les internautes ont pu voir en illustration d'un message qui serait du chanteur en personne, publié sur un compte Instagram de fan le 20 juillet : "Alors, que les choses soient claires, je suis en relation permanente et régulière avec Romane et je vois mon fils dès que nos emplois du temps nous le permettent. Je vis à 700 km de distance, mais cela ne nous empêche pas de nous voir. Nous faisons toujours au mieux. Romane ne m'a jamais empêché de le voir. Tout va bien. Heureux en famille."