Renaud sur scène : sa nouvelle compagne et son ex ensemble au premier rang, coulisses

Mardi 24 janvier 2023 marquait la fin d'une longue absence pour le chanteur culte Renaud. L'interprète de Mistral Gagnant a en effet effectué son come-back au micro après six ans sans la moindre date. Une éternité dans une industrie en perpétuelle renouvellement. Mais Renaud s'avère être un artiste totalement à part, presque immortel. Comme le relatent nos confrères du Parisien, présents sur place pour ce concert qui avait lieu à Avignon, le chanteur de 70 ans a (r)assuré devant une foule conquise.

Pourtant, ce n'était pas une mince affaire. "On pensait qu'il ne remonterait jamais sur scène... Et on est épatés par sa voix. On avait tous une crainte, on ne va pas se mentir...", confesse un fan au quotidien. Pour garantir la recette du succès, Renaud s'est ainsi appuyé sur le soutien sans faille de ses proches.

À commencer par celle qui partage sa vie depuis neuf mois maintenant, Cerise. On apprend notamment dans cet article que le chanteur lui a dédicacé sa performance sur le titre Tant qu'il y aura des ombres..., le préféré de la "quadra" avec qui il a "pris récemment un pied-à-terre à Rezé, près de Nantes" et pour qui il a changé son mode de vie. Mais ce n'était pas la seule à soutenir l'artiste, puisque Dominique Quilichini, la première femme de Renaud et mère de sa fille Lolita Séchan, était également présente. Les deux femmes étaient assises près l'une de l'autre, preuve s'il n'en fallait qu'aucune rivalité n'est à l'ordre du jour.

Les proches de Renaud pour le soutenir

De plus, David Séchan, frère jumeau de Renaud, et Lolita, à qui le chanteur a dédié la chanson Morgane de toi, écrite il y a maintenant plus de quarante ans, étaient eux aussi dans les premiers rangs pour encourager l'artiste. Mais pas de quoi déboussoler Renaud, qui reste fidèle à lui-même. Au lendemain de cette performance, il a ainsi eu une discussion hilarante au petit déjeuner avec sa fille, que cette dernière a décidé de poster sur son Instagram.