Renaud, amoureux : pour "épater" sa compagne, il change totalement de vie... un de ses célèbres amis balance

Depuis sa séparation avec Romane Serda en 2011 (la mère de son fils Malone, 16 ans), on ne lui avait pas connu de compagne officielle... mais il semblerait que Renaud ait enfin retrouvé l'amour ! Plus discret que jamais dans son fief de l'Isle-sur-la-Sorgue, le chanteur vivrait en effet une belle histoire qui lui aurait donné envie de se remettre à chanter et de remonter sur scène.

Une romance avec une mystérieuse "jeune femme", probablement la fameuse Cerise, dont le visage avait été révélé ces derniers mois selon son ami, le chanteur Dave, qui a balancé l'information lors d'une interview sur BFMTV. Et il est allé encore plus loin : "Il a envie de l'épater aussi. C'est ça qui lui a donné envie de montrer qu'il sait le faire et qu'il peut le faire", a-t-il raconté. Une jeune femme qui devrait être dans la salle de son premier show au moins, ce mardi 24 janvier, à Avignon.

Et pour elle, il aurait même changé physiquement, se remettant en forme, perdant du poids et se coupant même les cheveux. Plus important encore, il aurait mis un terme aux addictions qui lui font tant de mal depuis de nombreuses années. Plus d'alcool, beaucoup moins de cigarettes qui lui abîment la voix et des angoisses qui se calment et lui permettent de remonter sur scène pour un spectacle intimiste, comme l'a confié son pianiste, Alain Lanty, récemment.

Je ne suis pas le père parfait

"Renaud a la capacité de se mettre à nu. C'est quelqu'un qui se livre. Tout le monde sait quelles ont été ses addictions. Tout le monde sait quelles ont été ses peines, ses joies, ses douleurs. Le fait d'être à nu, vocalement et dans sa peau de chanteur, ne le dérange pas plus que ça" a-t-il notamment expliqué sur RTL.

Un nouveau projet enthousiasmant pour le public, mais aussi pour ses proches. Sa fille Lolita pourrait notamment venir le voir sur plusieurs dates avec sa propre fille Héloïse, 11 ans. En revanche, son fils cadet, Malone, sera peut-être plus difficile à faire venir : le chanteur avait confié il y a peu que leur relation était "difficile". "Je ne suis pas le père parfait. Il vit avec sa mère, moi je suis la majorité du temps dans le Sud. Ça complique les choses entre nous", avait-il expliqué à Paris Match en interview. Pour autant, le jeune garçon écoute les albums de son père et les "adore" : tout n'est donc pas perdu !