"Ne plus avoir envie" : Lolita Séchan en pleine déprime ? Grosse remise en question de la fille de Renaud

Parlant toujours d'elle comme une fille, elle explique qu'elle "se sépare puis recolle puis recasse puis récrée, en aimant toujours plus fort", sans expliquer si elle parle de Renan Luce, le père de sa fille tout aussi discret qu'elle sur le sujet ou d'une autre histoire d'amour. En pleine "crise de la quarantaine", Lolita fait également une allusion assez évidente à son père, Renaud, lui aussi traversé par des moments noirs : "Aider ceux qu'on aime, les fragiles, être en colère souvent mais toujours revenir aider".

Ultra-sensible, la jeune femme se pose également la question des réseaux sociaux : doit-on toujours ne montrer que le positif ? "Ne plus avoir envie d'étaler quoi que ce soit sur un réseau, cela touche l'indécence bien trop souvent. Me répéter, quotidiennement, que je ne veux pas être cette personne qui, d'une manière ou d'une autre, avec ce que je montre de ma vie ici - alors qu'elle est complexe et loin d'être toujours lumineuse, vous fait ressentir de la frustration, de la jalousie ou de la tristesse", écrit-elle, avant de confesser se sentir mal, parfois, devant certaines photos d'elle ou des autres. "Comme j'en ressens moi-même si souvent sur ces plateformes. Me répéter que c'est pas de gauche de faire naître ces sentiments chez l'autre".

Concluant son texte qu'elle veut "comprendre et recréer", la jeune femme a reçu de très nombreux témoignages d'amitié. "Des mots justes", écrit notamment la comédienne Cécile Bois. "Merci d'être celle que tu es", "Merci d'être toi, Lolita, entière", ou encore "Sensible, révoltée, écorchée, lumineuse mais présente et là !", peut-on également lire en commentaires.