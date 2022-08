Lolita Séchan : Quelles sont les relations de la fille de Renaud avec son célèbre ex ?

Lolita Séchan a partagé la vie de l'interprète de La Lettre pendant près de 10 ans. Le couple se marie en 2009 et voit Héloïse pointer le bout de son nez trois ans plus tard. Mais en 2016, la séparation des parents est officialisée par Renaud en personne. Pour aider sa fille financièrement, le chanteur avait à l'époque pris la décision de vendre sa collection de BD : "Elle est séparée de Renan Luce et cela lui permettra de racheter la maison qu'elle partageait avec lui" avait-il déclaré. La bombe est lâchée.

Lolita Séchan et Renan Luce ne se sont pas beaucoup étalés sur le sujet mais s'étaient finalement confiés chacun de leur côté. Si les raisons de la séparation n'ont jamais vraiment été révélées, les relations sont toujours restées chaleureuses. Pas de dispute ni de bataille devant le juge. Lolita Séchan et Renan Luce ont bien fait les choses, pour eux et surtout pour l'équilibre et le bonheur de leur fille Héloïse : "Le lien est indéfectible. On est comme ça dans la famille, on ne sait pas couper les liens."