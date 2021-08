Renaud, sa petite-fille Héloise a bien grandi : Lolita Séchan dévoile une photo

Héloise, la fille de Lolita Séchan a bien grandi ! Mardi 2 août, la demoiselle a soufflé ses dix bougies. Pour l'occasion, sa maman, la fille du chanteur Renaud, s'est improvisée photographe. Sur Instagram, l'ex-compagne de Renan Luce, avec qui elle a été mariée de 2009 à 2016, a partagé des photos très détaillées de la fête d'anniversaire de son enfant.

En story, Lolita Séchan a dévoilé le gâteau d'anniversaire de sa petite Héloise, née en 2011 : simple et au chocolat, il a été réalisé par les amies de sa fille, invitées à la maison. Dessus, en guise de décoration, on trouve des pétales de fleurs et des personnages faits en pâte à sucre dont un skateboard, un chat et une jeune fille brune à couettes, certainement censé représenter la birthday girl ! Comme activité durant cette boum, les enfants ont passer du temps en cuisine et ont suivi un atelier, comme l'a révélé Lolita Séchan, à travers un cliché de son plan de travail, plein de fruits et légumes "du jardin breton" !